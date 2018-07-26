В Забайкалье три депутата лишились мандатов за сокрытие доходов

Они лишены полномочий по представлениям прокуратуры



3 депутата муниципальных образований «Степнинское» и «Улятуйское» Оловяннинского района Забайкальского края не представили сведения о доходах на себя, супругов и несовершеннолетних детей за 2017 год. Это выяснила прокуратура в ходе проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства.



- В соответствии с федеральным законом, на депутатов представительных органов местного самоуправления возложена обязанность по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанности, которые установлены антикоррупционным законодательством. При несоблюдении требований предусмотрено досрочное прекращение полномочий депутатов, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



По результатам рассмотрения представлений прокуратуры района депутаты поселений лишены полномочий досрочно.

