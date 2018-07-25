В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в администрации сельского поселения Туринское Прибайкальского района Бурятии нарушали законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан.
Глава администрации не ответил на заявление жителя села Турка в 30-дневный срок. Суд привлёк его к административной ответственности и оштрафовал на пять тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Глава села в Бурятии долго рассматривал обращения
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