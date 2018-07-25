Прибайкальский район проверили на биологические отходы

Подобные проверки проведут по районам Бурятии



В июле государственным ветеринарным инспектором Управления ветеринарии Бурятии была проведена плановая проверка администрации Турунтаевского сельского поселения. В ходе неё провели обследование территории населения на наличие биологических отходов. По результатам проверки биологических отходов обнаружено не было.



Главе администрации выдали предостережение о необходимости выполнения требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Такие проверки проводятся согласно утверждённому ежегодному плану, сообщает управление ветеринарии по Бурятии.



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