Чиновник из администрации главы Бурятии возглавил Этнографический музей

Новым директором Этнографического музея в Улан-Удэ назначен Сергей Мещеряков, прежде занимавший пост председателя контрольного комитета администрации главы Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе минкультуры республики.
Мещеряков уроженец Закаменского района, трудовую деятельность начинал на железной дороге, после перешёл в администрацию ещё первого президента Бурятии, 4 года трудился также замминистра экономики.
- На мой взгляд, возможности и резервы для того, чтобы музей стал приносить прибыль, есть. Над их задействованием и будем работать в первую очередь. И считать, - заявил он.
- Понимаю имеющиеся сложности и надеюсь использовать все свои знания и возможности для их разрешения вместе с сотрудниками музея. Что касается первых шагов, то они уже определены главой республики Алексеем Цыденовым в протоколе совещания по итогам его посещения Этнографического музея в начале июня этого года. В документе выделены имеющиеся на сегодня основные проблемы, и определены меры по их разрешению. Это будет первым, на чём мы сосредоточимся, - рассказал Мещеряков о ближайших планах.
«Носят воду руками»
Пресс-служба минкультуры Бурятии представила также интервью с министром Соёлмой Дагаевой о развитии Этнографического музея.
- Я сейчас смотрю на музей уже глазами не посетителя, а человека, ответственного за то, чтобы сохранить этот уникальный музей. И к вопросу о новом директоре я подходила с точки зрения, насколько человек способен решить сложные накопившиеся проблемы. Например, те, кто пришёл отдохнуть туда, конечно, не видят, да и не должны видеть, в каком ужасающем состоянии там электрические сети. Там электропровода едва ли не ровесники музея, без современной изоляции. И это в старинных деревянных домах с бесценными экспонатами. Не дай бог, короткое замыкание, и мы можем навсегда потерять такие неповторимые памятники культурного наследия. Да, и «Ночь ёхора» ещё раз показала, как не хватает мощностей музея для хорошего электрического освещения в такие праздники.
- Этот вопрос ставили на выездном совещании главы Бурятии Алексея Цыденова. Честно говоря, не помню, чтобы на совещание по одному музею собиралось сразу столько ведомств.
- Объясню, почему были приглашены все профильные министерства. В Этнографическом музее есть живой уголок, который требует внимания со стороны министерств природных ресурсов, сельского хозяйства, Роспотребнадзора. Ведь животных надо содержать и кормить. Минстрой должен определить виды работ по строительству вольеров для животных. У Минсельхоза мы просим сейчас верблюда, потому что у нас верблюдица Сэсэг одна совсем. «Бурятэнерго» и сетевые компании - решить вопрос по установке и замене электроопор и сетей музея. И это только видимая часть айсберга проблем. По итогам того визита Алексея Самбуевича планируется возведение ландшафтных вольеров для животных. Не зря же писали в СМИ, что иностранцы плачут, глядя на животных в нашем музее.
- А не проще их вообще не содержать?
- Это просто только на первый взгляд. В живой уголок животные попадают в основном из других зоопарков по обмену или через куплю-продажу. Часто попадают животные, изъятые у частных лиц природоохранными или правоохранительными органами. Ещё животных приносят люди, которые находят их в природной среде с теми или иными травмами. Этим животным оказывается необходимая помощь, и в случае невозможности возвратить в дикую среду они остаются в живом уголке. Они бы не выжили в дикой природе, если бы их не привезли в музей. А те питомцы, что живут здесь давно, тоже вряд ли смогут вернуться к свободной жизни в лесу. Так, что эти братья наши меньшие нуждаются в уходе и заботе.
- Невозможно не согласиться. С Роспотребнадзором решается проблема обеспечения питьевой водой?
- Да, трудно поверить, но в 21 веке наши сотрудники музея издалека носят руками воду в живой уголок. А пьют воды наши животные немало, особенно в жару. Сейчас Роспотребнадзор должен одобрить использование старой скважины. Новую бурить слишком долго и дорого. Из-за проблем с водой невозможно и открыть стационарные точки общепита для посетителей. Благоустроенные туалеты тоже требуют водоснабжения. А пока в первую очередь нужны ремонтные работы по замене электрических опор и сетей. Также надо построить парковочную зону у музея. А то владельцы авто справедливо жалуются на тесноту возле ворот музея.
- А что касается расширения территории музея?
- Мало кто знает, что у музея в собственности чуть более 40 гектаров неиспользуемой земли. Там можно развивать музей.
- Целых 40 гектаров? Почему о них никто не знал?
- Потому что только в 2014 году эту землю вернули музею. В 80-х годах там планировалось разбить зоодендропарк, чтобы представить флору и фауну Забайкалья. Сейчас на это нужны огромные средства, поиск инвесторов. Есть идея – открыть там улицу мастеров, это была бы поддержка наших мастеров по работе с деревом, металлом, шерстью, ювелиров, сувенирщиков и тд. Они бы создавали изделия для туристов.
- Кроме недостатка средств, давно говорится о нехватке кадров. Особенно реставраторов.
- Не каждая строительная компания может заниматься реставрацией. Для этого надо иметь лицензию, оборудование и специальные технологии по реставрации старых зданий. И это существенно повышает стоимость работ. Между тем, старинные дома в музее без фундамента, на деревянных опорах. Их нужно менять. Пока музей сможет за свой счёт провести реставрацию только одной юрты качугских бурят.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале лета глава Бурятии Алексей Цыденов взял под опеку степного орла. Его примеру последовали бизнесмены. Мера вынужденная – только на питание животных уходит около миллиона рублей в год.