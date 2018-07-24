Прокуратура Усть-Кута выявила нарушения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда
Так, аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми по состоянию на 1 января 2012 года, должны были быть расселены до 1 сентября 2017 года. Однако на момент проверки не расселенными оставались 46 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Усть-Кутский городской суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования и обязании расселить жильцов многоквартирных домов. Суд отказал в удовлетворении этих требований.
- Однако решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам установила допущенные Усть-Кутским городским судом существенные нарушения норм материального права, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Апелляционным определением решение Усть-Кутского городского суда отменено, по делу принято новые решение, которым требования прокурора удовлетворены, - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, в следственный орган направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Усть-Кута по факту ненадлежащего исполнения программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Чиновников Усть-Кута подозревают в служебном подлоге
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
22 июля в Улан-Удэ завершился первый форум «Команда Бурятии». В парке имени Жанаева в девяти секциях члены команды и эксперты обсудили задачи, направленные на улучшение жизни в республике, а также разработали механизмы их решения
В Бурятии достигнуты существенные результаты в борьбе с лесными пожарами, заявил зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской
«Людей недостаточно, но спрашивать результат я буду с каждого», - заявил зампред правительства
Как стало известно «Байкал-Daily», решён вопрос с назначением на место, которое освободил Дамбинима Самбуев после получения должности министра здравоохранения
Главу поселения оштрафовали на 20 тысяч
За 2 дня проверили около 30 объектов
Главе Баунтовского района внесли представление
Сегодня в парке им. Героя Советского Союза Д.Ж. Жанаева прошёл форум «Команда Бурятии». В мероприятии принял участие мэр Улан-Удэ Александр Голков
Граждане, которые нарушат противопожарные правила во время чрезвычайных ситуаций, заплатят в два раза больше
В пригородном селе Вахмистрово подтоплены дома, огороды, дорога
Власть, 21.07.2018
В городе Гусиноозёрск состоялось открытие «Повысительной насосной станции» (ПНС) центральной сети водоснабжения
В пятницу, 20 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил с рабочим визитом празднующий 95-летие Селенгинский район
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в открытии борцовской юрты «Абарга» в Селенгинском районе
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей Селенгинского района с 95-летием на главной площади Гусиноозёрска
Указ подписал глава Бурятии