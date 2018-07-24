Чиновников Усть-Кута подозревают в служебном подлоге

Прокуратура Усть-Кута выявила нарушения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда



Так, аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми по состоянию на 1 января 2012 года, должны были быть расселены до 1 сентября 2017 года. Однако на момент проверки не расселенными оставались 46 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



В Усть-Кутский городской суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации муниципального образования и обязании расселить жильцов многоквартирных домов. Суд отказал в удовлетворении этих требований.



- Однако решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке. Судебная коллегия по административным делам установила допущенные Усть-Кутским городским судом существенные нарушения норм материального права, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Апелляционным определением решение Усть-Кутского городского суда отменено, по делу принято новые решение, которым требования прокурора удовлетворены, - уточнили в прокуратуре.



Кроме того, в следственный орган направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации Усть-Кута по факту ненадлежащего исполнения программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилого фонда. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

