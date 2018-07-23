Пётр Мордовской: «Мы навели порядок в тушении лесных пожаров»

По информации пресс-службы правительства Бурятии









- В целом в организации тушения лесных пожаров мы навели порядок. Общими усилиями лесников, сотрудников МЧС, глав районов и поселений, жителей республики, которые активно включились в эту работу, нам удалось добиться значительного снижения как количества лесных пожаров, так и площади возгорания, - сказал Пётр Мордовской.На сегодняшний день зарегистрировано на 242 пожара меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Площадь возгораний уменьшилась на 91%, с 266 тыс га в 2017 году до 24 тыс в 2018 г. В 2016 году за аналогичный период возникло 892 лесных пожара на общей площади 558,7 тыс га.- Конечно, погода в этом году намного благоприятнее для нас, чем в прошлом году. Тем не менее, при одинаковых погодных условиях мы наблюдаем пожары в соседних регионах. Порой задымление от них переходит на территорию республики, - заметил зампред.По мнению Мордовского, на ситуацию с пожарами помогло повлиять, в том числе оборудование мест отдыха в лесных массивах. Всего на территории региона создано более 420 площадок для отдыха.- Впервые в этом году мы начали оборудовать места отдыха. Глава Бурятии поставил задачу их создать в первую очередь в тех населенных пунктах, которые примыкают к лесному массиву и где возможен переход огня на дома, - пояснил зампред правительства.