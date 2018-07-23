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Пётр Мордовской возглавил в Бурятии борьбу с незаконными рубками

Пётр Мордовской возглавил в Бурятии борьбу с незаконными рубками
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Людей недостаточно, но спрашивать результат я буду с каждого», - заявил зампред правительства

Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской по поручению главы Алексея Цыденова возглавил комиссию по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота. В её состав входят представители исполнительных органов власти и силовых структур, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Пётр Мордовской обещал повысить прозрачность системы выделения делян для лесозаготовок.

Сейчас при комиссии создаётся межведомственная рабочая группа. В её задачи будет входить проверка всей цепочки движения древесины от момента заготовки, переработки и далее на всех этапах. В состав рабочей группы включены представители республиканского агентства лесного хозяйства, Бурприроднадзора, трудовой инспекции, налоговой службы, министерства внутренних дел, Гостехнадзора, комитета специальных программ администрации главы Бурятии.

- В рабочую группу мы собираем всех, от кого зависит эффективность работы. Будем оперативно выезжать в районы по проверке легальных пунктов, отрабатывать сигналы жителей, пресекать нелегальные заготовки древесины, - пояснил Петр Мордовской.

Ещё один шаг - реорганизация Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ). В его структуре введена должность заместителя руководителя по вопросам использования лесов, а также должность главного лесничего – начальника отдела соответствующего лесничества. Он отвечает не только за работу лесничества, но и лесхоза, плотно взаимодействует с органами местного самоуправления, МВД и другими структурами.

Создан информационно-аналитический отдел, который будет заниматься исключительно анализом и обработкой заявок от граждан Бурятии на выделение древесины, заключением договоров купли-продажи.

С этого года увеличен на 100 человек штат государственных лесных инспекторов Бурятии. Сегодня работает 346 лесников. На сегодняшний день проведено уже более 7 тысяч контрольно-надзорных мероприятий, что на 24% больше чем в 2017 году.

- В среднем по республике на одного государственного лесного инспектора приходятся около 78 тысяч га контролируемой площади. В прошлом году в зоне их ответственности было 110 тысяч га. Конечно, людей недостаточно, но спрашивать результат я буду с каждого. Ответственность за ситуацию в районе лежит и на главах муниципальных образований. В первую очередь спрос будет и с них. Вообще, глава района отвечает за все, что происходит в районе, - отметил зампред.

В республике действует единый телефон горячей линии лесной охраны: (3012) 20-44-44. С начала 2018 года поступило 207 обращений по фактам незаконных рубок.

В целом выявлено 662 случая незаконных рубок, а за последние две недели – 9 нелегальных лесоприёмных пунктов.

- Я благодарен нашим жителям за их активную жизненную позицию. В каждом районе у нас работает в круглосуточном режиме единая дежурная диспетчерская служба, где будут принимать обращения о возможных незаконных рубках, незаконной деятельности лесоприемных пунктов. Какое бы обращение ни было, мы проверим. Призываю людей откликнуться и помогать нам - сообщать о любых нарушениях в лесу и вступать в ряды общественных лесных инспекторов, - заявил Петр Мордовской.

- Наша задача - организовать работу с населением и лесными инспекторами. Будем наводить порядок и с лесопользователями, и с лесоприёмными пунктами, и с лесоделянами. Проблем очень много в лесной отрасли, их нельзя решить мгновенно, но подвижки есть. К примеру, мы встретились с лесопользователями, объяснили им правила игры, - резюмировал Петр Мордовской.

В Бурятии расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) составляет 10,6 миллионов кубометров. 2017 году легально заготовлено 2,6 млн кубометров.

Как сообщал «Байкал-Daily», лесная проблема стала особенно острой после скандала с китайской компании «МТК-Дженькей», планировавшей взять аренду на 49 лет леса в Закаменском и Еравнинском районах Бурятии. После возмущения местных жителей инвестор отказался от проекта. Сейчас неизвестно, продолжит ли компания работу в Бурятии.

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