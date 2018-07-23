Администрация сельского поселения в Бурятии оплатила невыполненный ремонт

Главу поселения оштрафовали на 20 тысяч



Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе в сельском поселении Нижнеторейское выявлено нецелевое использование бюджетных средств.



Министерство финансов Бурятии выделило администрации поселения деньги для выполнения контракта по капитальному ремонту сельского дома культуры. Проверкой установлено, что приняты и оплачены фактически не выполненные подрядчиком работы на общую сумму 73 тысячи 228 рублей.



- По постановлению прокурора мировым судьёй Джидинского района глава поселения привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Кроме того, по результатам прокурорской проверки органом местного самоуправления организована претензионная работа.

