В Бурятии растёт число жалоб на бездействие районных властей

Главе Баунтовского района внесли представление



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой нередко обращаются граждане с жалобами на органы местного самоуправления.



- Например, по обращению жительницы села Багдарин Баунтовского района о недопустимом поведении соседей и бездействии органов власти было выявлено нарушение прав административной комиссией район, - сообщает аппарат бурятского омбудсмена. – По обращениям женщины в 2017-2018 гг производство по делам об административных правонарушениях прекращено административной комиссией района с нарушением требований закона. В частности, в отсутствие оснований для прекращения, без указания срока и порядка обжалования, одно постановление вынесено неуполномоченным должностным лицом.



По информации уполномоченного по правам человека, прокуратура Баунтовского района внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес главы – руководителя администрации района.



- В целом отмечается рост количества жалоб на действия (бездействие) и решения органов местного самоуправления. Аппарат уполномоченного столкнулся с ненадлежащей организацией работы, в частности, со стороны администраций Заиграевского, Баргузинского районов. Органы местного самоуправления этих районов допускали направление ответов, не содержащих информации по существу поставленных вопросов, а также с нарушением установленного законом срока, - уточнили в аппарате уполномоченного.



Так, администрация Заиграевского района дважды представляла неполный ответ, один из них касался проблемы признания многоквартирного дома в селе Новая Брянь аварийным.



