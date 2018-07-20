Глава Бурятии осмотрел возрождённый сельский клуб

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

В пятницу, 20 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил с рабочим визитом празднующий 95-летие Селенгинский район



Глава Бурятии осмотрел реконструированный в 2017 году сельский клуб в селе Нижний Убукун. Ранее здесь располагалась школа, но последние 10 лет здание было заброшено. Его капитально отремонтировали в рамках объявленного в Селенгинском районе «Года развития малых сел», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



На эти цели затрачено более 1,3 млн рублей из средств на развитие общественной инфраструктуры.



Село, в котором проживает 207 человек, с открытием клуба воспряло. Здесь начали работать кружки по шитью, выделке овчины и вязанию изделий из шерсти, открылась спортивная секция по стрельбе из лука.

