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Алексей Цыденов открыл борцовскую юрту

Алексей Цыденов открыл борцовскую юрту
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в открытии борцовской юрты «Абарга» в Селенгинском районе

Борцовская юрта имеет не только помещения для тренировок и проведения соревнований, но и оборудована раздевалкой, душевой и инвентарной тренерской комнатой. Объект построен силами КФХ Эдуарда Михайловича Данзанова и ТОСом «Булжамур», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Также в рамках поездки по Селенгинскому району в селе Жаргаланта глава Бурятии осмотрел строящийся Дом культуры на 80 мест. Подрядчик ООО «Стройтех» завершит строительство объекта и введет его в эксплуатацию в 2018 году. Стоимость контракта - более 17 млн рублей.

В селе Харгана глава Бурятии посетил этно-детский сад «Солнышко», в котором 46 воспитанников обучаются на бурятском языке и изучают бурятскую культуру.
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