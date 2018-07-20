Алексей Цыденов открыл борцовскую юрту

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в открытии борцовской юрты «Абарга» в Селенгинском районе



Борцовская юрта имеет не только помещения для тренировок и проведения соревнований, но и оборудована раздевалкой, душевой и инвентарной тренерской комнатой. Объект построен силами КФХ Эдуарда Михайловича Данзанова и ТОСом «Булжамур», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Также в рамках поездки по Селенгинскому району в селе Жаргаланта глава Бурятии осмотрел строящийся Дом культуры на 80 мест. Подрядчик ООО «Стройтех» завершит строительство объекта и введет его в эксплуатацию в 2018 году. Стоимость контракта - более 17 млн рублей.



В селе Харгана глава Бурятии посетил этно-детский сад «Солнышко», в котором 46 воспитанников обучаются на бурятском языке и изучают бурятскую культуру.

