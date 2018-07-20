Глава Бурятии: «Селенгинский район – лучший в России!»





В одном только сельском поселении «Нижнеубукунское» зарегистрировано сразу 9 ТОСов, из которых 7 - в улусе Харгана и по одному - в селах Нижний Убукун и Средний Убукун.



Территориальные общественные самоуправления помогали строить дуган, ремонтировать и благоустроить сельский клуб в Харгане, построили сельский клуб в селе Нижний Убукун, строят спортивный зал в селе Средний Убукун, воздвигли бюст знаменитому земляку, поэту Даши Дамбаеву, написавшему гимн Улан-Удэ. Также ТОСы улуса Харгана построили детскую спортивную площадку.



В этом году на поддержку ТОСов Селенгинского района из республиканского бюджета направлено 6,43 млн рублей, что на 28% выше уровня 2017 года.



Также глава Бурятии отметил, что решены вопросы по строительству лукодрома в селе Ташир, гомологации лыжной трассы, что даст возможность спортсменам, которые здесь занимаются, получать спортивные разряды.



- И к нам, соответственно, поедут, потому что в ближайших регионах этого нет. То есть, у нас будет развитие спорта, - заявил Алексей Цыденов.



После главе Бурятии презентовали крупные предприятия района - ООО «Бурятскую горнорудную компанию», ООО «Разрез «Загустайский», Гусиноозерский РЭС, Филиал Гусиноозерская ГРЭС АО «Интер РАО-Электрогенерация» и ООО «Горводоканал», фермерские хозяйства и другие, сообщает пресс-служба правительства республики.





- Вы лучшие в России. Республика Бурятия занимает первое место в России по ТОСовскому движению. А Селенгинский район - первое место в республике. То есть, по сути, Селенгинский район лучший в России по работе ТОСов! Ваш проект «Артерия» - это мобильный рынок - признан лучшим проектом по продвижению продукции населению. Он используется, как пример, и теперь внедряется по всей России. Сейчас запустится проект «Сто овечек» и другие, которые уже признаны, как правильные, нужные и очень эффективные не только на районном и республиканском, но и на всероссийском уровне, - заявил глава Бурятии.