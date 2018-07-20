Указ подписал глава Бурятии
Лидия Шкедова досрочно покинула должность члена Избирательной комиссии Бурятии с правом решающего голоса. Она сложила полномочия добровольно. Указ об освобождении её с должности 19 июля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«На основании письменного заявления постановляю досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего голоса Шкедову Лидию Юрьевну. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Лидия Шкедова 1990 года рождения, была назначена в Избирком главой Бурятии по предложению «Единой России». Главный специалист по правовым вопросам Бурятского отделения партии «Единая Россия».
Согласно данным сайта Избиркома Бурятии, после ухода Шкедовой осталось 9 членов Избиркома с правом решающего голоса, не считая председателя Дмитрия Ивайловского и его заместителя Владимира Норбоева.
Член Избиркома Бурятии покинула пост досрочно
Власть, Фото:
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