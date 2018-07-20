Член Избиркома Бурятии покинула пост досрочно

Указ подписал глава Бурятии



Лидия Шкедова досрочно покинула должность члена Избирательной комиссии Бурятии с правом решающего голоса. Она сложила полномочия добровольно. Указ об освобождении её с должности 19 июля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



«На основании письменного заявления постановляю досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего голоса Шкедову Лидию Юрьевну. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.



Лидия Шкедова 1990 года рождения, была назначена в Избирком главой Бурятии по предложению «Единой России». Главный специалист по правовым вопросам Бурятского отделения партии «Единая Россия».



Согласно данным сайта Избиркома Бурятии, после ухода Шкедовой осталось 9 членов Избиркома с правом решающего голоса, не считая председателя Дмитрия Ивайловского и его заместителя Владимира Норбоева.



