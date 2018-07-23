Главврач больницы возглавит фонд ОМС в Бурятии

Как стало известно «Байкал-Daily», решён вопрос с назначением на место, которое освободил Дамбинима Самбуев после получения должности министра здравоохранения



Новым руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Бурятии станет Александр Варфоломеев, ныне занимающий должность главного врача Мухоршибирской центральной районной больницы. Как сообщил «Байкал-Daily» информированный источник в правительстве, его кандидатура согласована главой Бурятии Алексеем Цыденовым и руководством федерального ФОМС. Ожидается, что в ближайшие дни будет официально объявлено о назначении.



ТФОМС осуществляет управление средствами обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия и является ключевым звеном в системе финансирования здравоохранения республики. Медицинские услуги, которые бесплатно оказываются гражданам, имеющим полисы обязательного медицинского страхования, оплачивает именно ТФОМС. Он подотчетен правительству Бурятии и федеральному ФОМС.



Должность директора ТФОМС стала вакантной после назначения Дамбинимы Самбуева, занимавшего её на протяжении 11 лет, министром здравоохранения Бурятии. Осенью 2017 года он победил в конкурсе на замещение министерских постов, объявленном Алексеем Цыденовым.



Будущий директор ТФОМС Александр Варфоломеев совмещает работу главным врачом Мухошибирской ЦРБ с полномочиями депутата пятого (уходящего) созыва Народного Хурала. Он был избран в республиканский парламент в 2013 году по одномандатному округу №11, границы которого совпадают с границами Мухоршибирского района. Кандидатура Александра Варфоломеева была выдвинута партией «Единая Россия». В Народном Хурале он работал в составе партийной фракции и в комитете по социальной политике. По отзывам земляков, пользуется в своем районе высоким и заслуженным авторитетом как врач, организатор здравоохранения и активный депутат.



Однако Александр Варфоломеев не принял участие в весеннем предварительном голосовании по определению кандидатур от «Единой России» в Народный Хурал. Видимо, уже тогда готовилось его назначение директором ТФОМС в рамках формирования Алексеем Цыденовым «Команды Бурятии» во всех ветвях, уровнях и структурах власти и управления. По мнению экспертов, продвижению своего тезки и земляка на важный руководящий пост способствовали сенатор Александр Варфоломеев и советник главы республики Петр Носков.



С одной стороны, это кадровое решение позволило исключить малейшую вероятность конкуренции на праймериз и выборах между членами «Команды Бурятии» и партии «Единая Россия» в Мухоршибирском районе. С другой – стало выражением поддержки со стороны главы республики кандидатам, победившим на праймериз.



Лидерами предварительного голосования в Мухоршибирском районе являются сенатор Александр Варфоломеев, вошедший в первую пятерку (общереспубликанскую часть) партийного списка «Единой России», и советник главы Бурятии Петр Носков, баллотирующийся по одномандатному округу. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитов, занявший третье место, выдвинут «Единой Россией» по региональной группе.



Как сообщал «Бакал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов лично возглавил партийный список «Единой России».



