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Делегация администрации Улан-Удэ побывала на фестивале грязи

Власть, 
Фестиваль прошёл в корейском городе

С 14 по 15 июля делегация администрации Улан-Удэ приняла участие в фестивале Грязи в городе Порён Республика Корея (Boryeong Mud Festival).

Делегация Улан-Удэ была приглашена торговым представителем Российской Федерации в Республике Корея Бондаренко.

В рамках визита состоялись встречи с руководством города Порён. Делегация ознакомилась с работой муниципалитета, а также посетила ряд предприятий города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

фестиваль
 
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