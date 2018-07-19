Фестиваль прошёл в корейском городе
С 14 по 15 июля делегация администрации Улан-Удэ приняла участие в фестивале Грязи в городе Порён Республика Корея (Boryeong Mud Festival).
Делегация Улан-Удэ была приглашена торговым представителем Российской Федерации в Республике Корея Бондаренко.
В рамках визита состоялись встречи с руководством города Порён. Делегация ознакомилась с работой муниципалитета, а также посетила ряд предприятий города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Делегация администрации Улан-Удэ побывала на фестивале грязи
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