Делегация администрации Улан-Удэ побывала на фестивале грязи

Фестиваль прошёл в корейском городе



С 14 по 15 июля делегация администрации Улан-Удэ приняла участие в фестивале Грязи в городе Порён Республика Корея (Boryeong Mud Festival).



Делегация Улан-Удэ была приглашена торговым представителем Российской Федерации в Республике Корея Бондаренко.



В рамках визита состоялись встречи с руководством города Порён. Делегация ознакомилась с работой муниципалитета, а также посетила ряд предприятий города, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



