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Глава Бурятии встретился с министром сельского хозяйства России

Глава Бурятии встретился с министром сельского хозяйства России
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
17 июля состоялась рабочая встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым

Глава Бурятии сообщил министру об активном развитии аграрного сектора республики. Этот сектор создаёт до 10% валового продукта и обеспечивает значительную часть занятости населения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Дмитрий Патрушев и Алексей Цыденов обсудили ключевые направления сельского хозяйства региона – животноводство, мясопереработку, молочное производство. В настоящее время (по итогам 2017 года) Бурятия занимает третье место среди 12 субъектов Сибирского федерального округа по темпам роста производства мяса.

Глава республики отметил роль малых форм хозяйствования, на продукцию которых приходится до 70% от общего объема аграрного производства Бурятии. Алексей Цыденов поблагодарил министра сельского хозяйства России за поддержку крестьянско-фермерских хозяйств и сообщил, что принятые меры господдержки позволяют сохранять высокие темпы роста производства основных видов сельхозпродукции.

Всего на поддержку агропромышленного комплекса региона в 2017 году было выделено 1,3 млрд рублей бюджетных средств, в том числе из бюджета республики – 565 млн рублей.

- Дмитрий Патрушев отметил успехи Бурятии в реализации инвестиционных проектов и привлечении новых инвесторов в АПК, а также эффективную работу по наращиванию экспортных поставок на азиатские рынки, в первую очередь, в Монголию и Китай, - уточняют в правительстве.

глава Бурятии Алексей Цыденов минсельхоз
 
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