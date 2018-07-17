Губернатор Иркутской области готов дружить с Вьетнамом

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял делегацию Вьетнама
Возглавляет делегацию секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина Нгуен Нгок Лыонг, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Взаимоотношения между Иркутской областью и Социалистической Республикой Вьетнам с каждым годом становятся ближе. В прошлом году делегация Иркутской области побывала в вашей стране. В июне этого года мы подписали меморандум о намерениях установления отношений между правительством Иркутской области и Народным комитетом провинции Куангнинь. Но это не значит, что мы будем иметь связи только с одной провинцией, мы готовы дружить со всей страной, в которой живет такой приветливый и трудолюбивый народ, - обратился к членам делегации Сергей Левченко.
Глава региона также подчеркнул, что с каждым годом растет туристический поток из области во Вьетнам, пионеры двух стран по программам обмена бывают друг у друга в гостях, а в вузах Иркутской области обучаются студенты из Вьетнама.
Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов отметил:
- Студенты из вашей страны очень хорошо учатся, они побеждают на межвузовских предметных олимпиадах по точным наукам. Преподаватели ценят студентов из Вьетнама за упорство.
Нгуен Нгок Лыонг рассказал о своих впечатлениях о регионе и России, отметил, что народ Социалистической Республики Вьетнам помнит и уважает сотрудничество сначала с Советским Союзом, а затем и Россией.
- Мы очень рады, что имеем шанс приехать в Россию и особенно в Иркутскую область, где развивается дружба и сотрудничество между нашими странами. Мы очень ценим отношение ваших людей и Правительства к нашему государству. Рады, что и у вас хорошие впечатления от нашей страны. Постараемся, чтобы дружба развивалась и укреплялась, - сказал секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина Нгуен Нгок Лыонг.
Он также рассказал, что Вьетнам готов сотрудничать с Иркутской областью в разных сферах – культура, туризм, сельское хозяйство, молодежные программы. Нгуен Нгок Лыонг отметил, что рост экономики Вьетнама за последние шесть месяцев составил 7%, и это, по его словам, самый высокий показатель за 25 лет.
Александр Попов пригласил представителей Вьетнама в следующем году принять участие в международном молодёжном форуме «Байкал». В этом году форум проходил в Ольхонском районе с 29 июня по 6 июля, в нём приняли участие 550 представителей из девяти стран. Вьетнамская сторона обещала рассмотреть возможность участия представителей своей страны в мероприятии.
Губернатор Иркутской области готов дружить с Вьетнамом
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