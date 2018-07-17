17 Июля

16 Июля

Популярное

Губернатор Иркутской области готов дружить с Вьетнамом

Губернатор Иркутской области готов дружить с Вьетнамом
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял делегацию Вьетнама

Возглавляет делегацию секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина Нгуен Нгок Лыонг, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Взаимоотношения между Иркутской областью и Социалистической Республикой Вьетнам с каждым годом становятся ближе. В прошлом году делегация Иркутской области побывала в вашей стране. В июне этого года мы подписали меморандум о намерениях установления отношений между правительством Иркутской области и Народным комитетом провинции Куангнинь. Но это не значит, что мы будем иметь связи только с одной провинцией, мы готовы дружить со всей страной, в которой живет такой приветливый и трудолюбивый народ, - обратился к членам делегации Сергей Левченко.

Глава региона также подчеркнул, что с каждым годом растет туристический поток из области во Вьетнам, пионеры двух стран по программам обмена бывают друг у друга в гостях, а в вузах Иркутской области обучаются студенты из Вьетнама.

Министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов отметил:

- Студенты из вашей страны очень хорошо учатся, они побеждают на межвузовских предметных олимпиадах по точным наукам. Преподаватели ценят студентов из Вьетнама за упорство.

Нгуен Нгок Лыонг рассказал о своих впечатлениях о регионе и России, отметил, что народ Социалистической Республики Вьетнам помнит и уважает сотрудничество сначала с Советским Союзом, а затем и Россией.

- Мы очень рады, что имеем шанс приехать в Россию и особенно в Иркутскую область, где развивается дружба и сотрудничество между нашими странами. Мы очень ценим отношение ваших людей и Правительства к нашему государству. Рады, что и у вас хорошие впечатления от нашей страны. Постараемся, чтобы дружба развивалась и укреплялась, - сказал секретарь ЦК Коммунистического союза молодежи Хо Ши Мина Нгуен Нгок Лыонг.

Он также рассказал, что Вьетнам готов сотрудничать с Иркутской областью в разных сферах – культура, туризм, сельское хозяйство, молодежные программы. Нгуен Нгок Лыонг отметил, что рост экономики Вьетнама за последние шесть месяцев составил 7%, и это, по его словам, самый высокий показатель за 25 лет.

Александр Попов пригласил представителей Вьетнама в следующем году принять участие в международном молодёжном форуме «Байкал». В этом году форум проходил в Ольхонском районе с 29 июня по 6 июля, в нём приняли участие 550 представителей из девяти стран. Вьетнамская сторона обещала рассмотреть возможность участия представителей своей страны в мероприятии.
Вьетнам Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Губернатор Иркутской области готов дружить с Вьетнамом
Губернатор Иркутской области готов дружить с Вьетнамом
Власть, 17.07.2018
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял делегацию Вьетнама
Глава минприроды России назначил ответственного за Байкал
Глава минприроды России назначил ответственного за Байкал
Власть, 17.07.2018
Значимость нового департамента по Байкальской природной территории министр назвал «колоссальной»
Дмитрий Медведев дал ряд важных поручений по Бурятии
Дмитрий Медведев дал ряд важных поручений по Бурятии
Власть, 17.07.2018
Они связаны со строительством Ледового дворца, завода по обезвреживанию отходов, горой Мамая и др.
Путин поблагодарил главу МВД по Бурятии
Путин поблагодарил главу МВД по Бурятии
Власть, 16.07.2018
Благодарственное письмо было выдано за выборы
В Улан-Удэ назначен новый глава Советского района
В Улан-Удэ назначен новый глава Советского района
Власть, 16.07.2018
Новый глава Советского района пришёл из комитета городского хозяйства
Медведев поручил ликвидировать третью смену в Бурятии «в кратчайшие сроки»
Медведев поручил ликвидировать третью смену в Бурятии «в кратчайшие сроки»
Власть, 16.07.2018
Также он поручил проверить, почему в Бурятии «осталась очередь из детей от 3 до 7 лет в детсады»
Депутат Хурала Бурятии признан банкротом
Депутат Хурала Бурятии признан банкротом
Власть, 16.07.2018
Ким Галсанов не отдал банку 1,3 миллиона рублей
Алексей Цыденов: Теперь можно не гонять людей из Баргузина в больницы Улан-Удэ
Алексей Цыденов: Теперь можно не гонять людей из Баргузина в больницы Улан-Удэ
Власть, 15.07.2018
В пятницу, 13 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Баргузинской центральной районной больнице
Алексей Цыденов: «Баргузинский район уникальный»
Алексей Цыденов: «Баргузинский район уникальный»
Власть, 15.07.2018
Глава поздравил жителей Баргузинского района с 95-летием
Госдума просит МЧС дать оценку действиям властей Забайкалья при наводнении
Госдума просит МЧС дать оценку действиям властей Забайкалья при наводнении
Власть, 13.07.2018
По словам жителей Читы, после введения в регионе режима ЧС они не получили предупреждений ни от органов власти, ни от МЧС
Бывший зампред правительства Бурятии назвал свою пенсию
Бывший зампред правительства Бурятии назвал свою пенсию
Власть, 13.07.2018
Вип-доплата Владимира Агалова оказалась меньше, чем предполагали пользователи
Альпинисты: Флагу Бурятии на Эвересте быть!
Альпинисты: Флагу Бурятии на Эвересте быть!
Власть, 13.07.2018
Алексей Цыденов поддержал федерацию альпинизма Бурятии, планирующую покорить высочайшую вершину Земли
Игорь Шутенков представил в Монголии турпроекты Бурятии
Игорь Шутенков представил в Монголии турпроекты Бурятии
Власть, 12.07.2018
Игорь Шутенков представил в Монголии турпроекты Бурятии
Алексей Цыденов о проблемных застройщиках: «Пора доставать ежовые рукавицы»
Алексей Цыденов о проблемных застройщиках: «Пора доставать ежовые рукавицы»
Власть, 12.07.2018
Четыре застройщика пообещали сдать дома в этом году

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Загрузка...
^