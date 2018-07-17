Глава минприроды России назначил ответственного за Байкал

Значимость нового департамента по Байкальской природной территории министр назвал «колоссальной»
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ о назначении на должность директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории Алексея Титовского. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды России.
После изменения структуры министерства для управления этими двумя направлениями было создано отдельное подразделение.
- Значимость нового департамента колоссальная. Будет продолжена работа по созданию новых особо охраняемых природных территорий, сохранению биоразнообразия. Необходимо решить задачу дальнейшего развития инфраструктуры экологического и познавательного туризма, – подчеркнул Кобылкин.
В 2018 году было запланировано создание 6 ООПТ, 4 из которых уже созданы. За 6 лет прогнозируется обеспечить возможность посещения ООПТ дополнительно для 4 млн человек ежегодно. В общей сложности в течение 6 лет минприроды планирует сформировать 24 новых ООПТ, что увеличит общую площадь земель занятых особо охраняемыми природными территориями на 5 млн га.
Министр отдельно подчеркнул важность развития и сохранения Байкальской природной территории.
- Байкальская природная территория находится на особом контроле. Ее управление будет осуществляться совместно с представителями науки и общественности. У директора департамента работы будет очень и очень много, - напутствовал министр.
Алексей Титовский родился 10 июля 1981 года, ранее занимал должность директора Департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа. При Титовском развитие получил региональный сектор научных изысканий, полевых исследовательских работ, международного гуманитарного сотрудничества и изучения Арктики. «Генеральная очистка» острова Белый (Ямало-Ненецкий автономный округ) и дальнейшее формирование на восстановленной территории международного центра изучения Арктики проходила при непосредственном участии Титовского. Он также стал инициатором и куратором серии экологических экспедиций и проектов с участием российских и иностранных учёных и волонтёров, проводимых в арктических условиях в зоне потенциального и действующего промышленного освоения.
На сегодняшний день в России существует 217 ООПТ федерального значения: 105 заповедников, 54 нацпарка и 58 заказников. Управляют ООПТ 134 федеральных государственных бюджетных учреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий Кобылкин получил пост главы минприроды России в конце мая, при назначении нового состава правительства России. Прежде Кобылкин был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.
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