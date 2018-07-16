Благодарственное письмо было выдано за выборы
Сегодня в правительстве Бурятии состоялось торжественное вручение благодарственных писем президента России. Были отмечены в том числе и руководители регионального МВД.
Благодарственные письма от имени Владимира Путина глава республики Алексей Цыденов вручил министру внутренних дел Бурятии генерал-майору полиции Олегу Кудинову, заместителю начальника полиции регионального МВД полковнику полиции Афанасию Борхонову и начальнику управления по вопросам миграции полковнику полиции Валерию Прилепскому.
Благодарности вручены за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на этих выборах была зафиксирована рекордная явка – 75%.
Путин поблагодарил главу МВД по Бурятии
Власть, Фото:
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