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Путин поблагодарил главу МВД по Бурятии

Путин поблагодарил главу МВД по Бурятии
Власть,  Фото:МВД по Бурятии
Благодарственное письмо было выдано за выборы

Сегодня в правительстве Бурятии состоялось торжественное вручение благодарственных писем президента России. Были отмечены в том числе и руководители регионального МВД.

Благодарственные письма от имени Владимира Путина глава республики Алексей Цыденов вручил министру внутренних дел Бурятии генерал-майору полиции Олегу Кудинову, заместителю начальника полиции регионального МВД полковнику полиции Афанасию Борхонову и начальнику управления по вопросам миграции полковнику полиции Валерию Прилепскому.

Благодарности вручены за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на этих выборах была зафиксирована рекордная явка – 75%.


Путин МВД Бурятии выборы
 
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