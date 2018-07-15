Стоимость работ – 1,7 млрд рублей
В пятницу, 13 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Баргузинском районе на реконструкции участка с 230 по 254 километр автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан – Новый Уоян». Работы по государственному контракту ведёт АО «Труд», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Стоимость реконструкции, которая началась в прошлом году – 1,7 миллиарда рублей. Более 20 километров дороги и два моста подрядчик сдаст в эксплуатацию в октябре 2022 года.
- Работы ведутся с опережением графика. В этом году будут полностью закончены земляные работы, сделаны два временных моста, на 5 километрах будет уже положен асфальт. Мы заинтересованы в том, чтобы дорога дошла до Курумкана. Понятно, что это не один год. Но всё равно будем работать, - сообщил глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью 2017 года был открыт 15-километровый участок (с 215 по 250 км) автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян», ведущий до Максимихи.
Глава Бурятии проинспектировал ремонт трассы «Улан-Удэ – Новый Уоян»
Власть, Фото:
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