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Алексей Цыденов: Теперь можно не гонять людей из Баргузина в больницы Улан-Удэ

Алексей Цыденов: Теперь можно не гонять людей из Баргузина в больницы Улан-Удэ
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В пятницу, 13 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Баргузинской центральной районной больнице

Здесь главе продемонстрировали сеанс телеконсультации с акушером-гинекологом Республиканского перинатального центра Анной Халтуриной. Врачи провели УЗИ-сканирование беременной женщины, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Телемедицина стала доступна благодаря реализации программы обеспечения высокоскоростным интернетом «Устранение цифрового неравенства».

Преимущества консультации по данному методу в том, что врачи в Улан-Удэ одновременно видят результаты УЗИ, пациентку и плод. В Баргузинской ЦРБ телемедицину также используют для связи и с другими крупными республиканскими медицинскими учреждениями: Республиканским клиническим онкологическим диспансером, Республиканской клинической больницей имени Семашко, Детской республиканской клинической больницей.

- Теперь можно не гонять людей из Баргузина в Улан-Удэ. Можно высококачественную медицинскую помощь получить, не выезжая за границы района, - отметил Алексей Цыденов.

медицинская помощь глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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