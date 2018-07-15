Алексей Цыденов: «Баргузинский район уникальный»

















После презентаций всех сельских поселений района Алексей Цыренов в парке культуры и отдыха посетил площадки, представляющие ТОСы муниципалитета.



Затем глава осмотрел уже реализованные в районе социальные и сельскохозяйственные проекты. Он также проинспектировал строительство автодороги Курумкан - Новый Уоян, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В субботу, 14 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в церемонии открытия юбилейных торжеств, посвящённых 95-летию Баргузинского района и 370-летию села Баргузин.- 90 лет району, 370 лет Баргузину. 370 лет - это старше, чем Санкт-Петербург! Это историческое место с богатой культурой и богатой историей. В Бурятии все районы имеют свои особенности. Вы уникальный район - на вашей территории был образован первый казачий форпост, с вас начиналось освоение, от вас пошло всё движение дальше на восток. К вам ссылали с одной стороны бунтарей, с другой - передовых представителей общества России своего времени: декабристов, даже тех, кто поднимал восстание на «Потёмкине», - отметил он.