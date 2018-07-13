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Альпинисты: Флагу Бурятии на Эвересте быть!

Альпинисты: Флагу Бурятии на Эвересте быть!
Власть, 
Алексей Цыденов поддержал федерацию альпинизма Бурятии, планирующую покорить высочайшую вершину Земли

Как сообщал «Байкал-Daily», альпинисты Бурятии планируют восхождение на высочайшую точку планеты – Эверест. Восхождение состоится в 2022 году, подготовка будет вестись все четыре года: в апреле, к примеру, альпинисты прошли учебно-тренировочные сборы в Баргузинском хребте, в ущелье реки Алла. «Когда речь идёт о такой горе, как Эверест, без длительной и тщательно спланированной подготовки альпинистов о восхождении на вершину мира не может идти и речи», - отмечают участники будущего восхождения.

На днях проект «Байкал – Эверест» поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Флагу Бурятии на Эвересте быть! Это очень важный, но не главный итог встречи с главой Бурятии. Важно, что Алексей Самбуевич услышал и проникся комплексом мероприятий, который предложен в рамках проекта «Байкал – Эверест», - рассказал «Байкал-Daily» руководитель проекта «Байкал – Эверест» Сергей Шереметьев.

- Информацию выдал кратко и тезисно, вввиду того, что уже через час Алексею Самбуевичу предстояло открывать фотовыставку про горную Бурятию на Старом Арбате. Но Алексей Самбуевич предложил продолжить и детально пройтись по пунктам. В итоге, получился живой, непосредственный разговор, прозвучали вопросы о том, что такое альпинистская категория трудности, стеновые восхождения и ещё ряд узких вопросов. По ходу встречи было видно, что Алексей Самбуевич сходу погружается в материал. Также были затронуты очень важные вопросы - по безопасности, нормативно-правовой базе, вопросы кадрового характера, - добавил Шереметьев.

В итоге глава Бурятии решил провести рабочее совещание с профильными министерствами по проекту «Байкал – Эверест».

- Конечно, на пути будет много преград и сложностей. Но дорога в тысячу ли начинается с первого шага, как говорится в древней китайской пословице, - отметил Сергей Шереметьев.

Эверест альпинисты глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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