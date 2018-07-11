Алексей Цыденов нашёл «главного» посетителя выставки о Бурятии в Москве

На выставке представлены работы фотографов со всей республики
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Москве на Арбате открылась фотовыставка о Бурятии
. На открытии присутствовал глава республики Алексей Цыденов и главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук.
«Открытие в Москве на Арбате фотовыставки National Geographic о Бурятии!!!» - написал Алексей Цыденов в своём Instagram.
На следующем снимке глава Бурятии запечатлел маленького ребёнка, назвав его главным посетителем выставки.
На фото ребёнок стоит спиной к Алексею Цыденову и смотрит на баннер, на котором написано название выставки «Легенды России. Бурятия» и изображены люди в разноцветных костюмах.
На выставке будут представлены работы Сергея Тарасенко, Андрея Каменева, Анны Огородник, Дениса Слепцова, Марка Агнора и многих других фотографов. Всего в экспозицию вошло 50 фотографий.
Экспозиция под открытым небом проработает до 10 августа.
На выставке представлены работы фотографов со всей республики
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