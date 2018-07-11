Алексей Цыденов нашёл «главного» посетителя выставки о Бурятии в Москве



На следующем снимке глава Бурятии запечатлел маленького ребёнка, назвав его главным посетителем выставки.

На фото ребёнок стоит спиной к Алексею Цыденову и смотрит на баннер, на котором написано название выставки «Легенды России. Бурятия» и изображены люди в разноцветных костюмах.На выставке будут представлены работы Сергея Тарасенко, Андрея Каменева, Анны Огородник, Дениса Слепцова, Марка Агнора и многих других фотографов. Всего в экспозицию вошло 50 фотографий.Экспозиция под открытым небом проработает до 10 августа.