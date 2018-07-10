Минобраз Бурятии дал омбудсмену странный официальный ответ

Об этом сообщила сама уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова поделилась весьма странным официальным ответом министерства образования и науки республики на свой запрос. Документы она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Новый тренд в работе нашего уважаемого Министерства образования и науки РБ. На официальный запрос направляют информацию без подписи руководства министерства, без Ф.И.О исполнителя и с просроченными сроками... Вот интересно с гражданами они также работают?» - написала Юлия Жамбалова.
запрос
ответ
По данному ответу уполномоченный по правам человека подготовила обращение лично министру образования Баиру Жалсанова.
«Подготовила обращение к министру по данному факту. Сегодня направлю. Об итогах рассмотрения сообщу», - добавила Юлия Жамбалова.
Об этом сообщила сама уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова
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