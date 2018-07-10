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Минобраз Бурятии дал омбудсмену странный официальный ответ

Минобраз Бурятии дал омбудсмену странный официальный ответ
Власть, 
Об этом сообщила сама уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова

Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова поделилась весьма странным официальным ответом министерства образования и науки республики на свой запрос. Документы она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Новый тренд в работе нашего уважаемого Министерства образования и науки РБ. На официальный запрос направляют информацию без подписи руководства министерства, без Ф.И.О исполнителя и с просроченными сроками... Вот интересно с гражданами они также работают?» - написала Юлия Жамбалова.


запрос

ответ 

По данному ответу уполномоченный по правам человека подготовила обращение лично министру образования Баиру Жалсанова.

«Подготовила обращение к министру по данному факту. Сегодня направлю. Об итогах рассмотрения сообщу», - добавила Юлия Жамбалова. 




минобраз уполномоченный по правам человека
 
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