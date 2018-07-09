Районы Бурятии начали отказываться от прямых выборов глав

Главу Заиграевского района выберут на конкурсе
Следующий глава Заиграевского района Бурятии будет выбран не на всенародных выборах, а через конкурс.
На прошлой неделе глава республики Алексей Цыденов утвердил конкурсную комиссию, которая займётся отбором кандидатов.
В комиссию вошли шесть человек: председатель комитета Народного Хурала по соцполитике Александр Стопичев (по согласованию), начальник отдела межбюджетных трансфертов министерства финансов Ольга Хайдурова, замминистра экономики Елена Тыжинова, замминистра транспорта Сергей Белоколодов,
заместитель председателя комитета территориального развития администрации главы Леонид Мотошкин и исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Бурятии» Борис Бородин (по согласованию).
Эта комиссия заслушает всех кандидатов в главы района, после чего выберет самых, по её мнению, лучших. Решение, кто из отобранных кандидатов будет руководить районом, примет райсовет депутатов.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной был принят закон, дающий муниципалитетам право самим решать, избирать своих глав на выборах или же назначать по конкурсу. Единственное исключение - Улан-Удэ, где мэра всегда будут избирать исключительно всенародным голосованием.
Сейчас главой Заиграевского района является Александр Бурлаков. Он выиграл выборы в 2013 году, представляя «Справедливую Россию», опередив в том числе прежнюю главу Надежду Блиновскую.
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Власть, Фото:
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