Контрактного управляющего Закаменска оштрафовали в Бурятии

Контрактный управляющий администрации города Закаменск по инициативе прокурора привлечён к административной ответственности
Установлено, что контрактный управляющий, в нарушение положений федерального закона, несвоевременно размещал отчёты об исполнении контрактов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По результатам проверки в отношении чиновника было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день».
Управление федеральной антимонопольной службы по Бурятии постановление прокурора удовлетворило. Контрактный управляющий привлечён к административной ответственности с назначением штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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