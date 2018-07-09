Алексей Цыденов гордится сборной России по футболу



Также он сделал репост послематчевого интервью с нападающим Артёмом Дзюбой, который не смог сдержать слёз.













На видео форвард поблагодарил команду, заявив: «Я ими горжусь и люблю их как родных. Мы стали одной семьёй. Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции».



Футболист отметил, что вся сборная на поле сражалась как львы, но теперь их сердца разбиты. В конце интервью Дзюба расплакался и последние фразы произносил уже со слезами на глазах.





















В ¼ финала чемпионата мира сборная России уступила Хорватии, которая встретится в полуфинале с англичанами. В основное время игра окончилась со счётом 1:1, в дополнительное время россияне смогли отыграть забитый хорватами гол; всё решилось в серии пенальти, где удачливее оказалась Хорватия.



Как сообщал «Байкал-Daily», проигрыш сборной России не слишком расстроил жителей Бурятии. Они



Около четырёх тысяч улан-удэнцев болели ночью на Центральном стадионе. Люди не могли сдержать эмоций, многие плакали.

В ¼ финала чемпионата мира сборная России уступила Хорватии, которая встретится в полуфинале с англичанами. В основное время игра окончилась со счётом 1:1, в дополнительное время россияне смогли отыграть забитый хорватами гол; всё решилось в серии пенальти, где удачливее оказалась Хорватия.Как сообщал «Байкал-Daily», проигрыш сборной России не слишком расстроил жителей Бурятии. Они массово комментировали , что игра была достойной и благодарили футболистов.Около четырёх тысяч улан-удэнцев болели ночью на Центральном стадионе. Люди не могли сдержать эмоций, многие плакали. Фоторепортаж о том, как это было , «Байкал-Daily» уже представлял.

Глава Бурятии Алексей Цыденов следил онлайн за играми чемпионата мира по футболу. Сразу после фееричной победы России над Испанией в 1/8 глава поделился эмоциями на своей странице в Facebook. «Просто Ура!!!!!! И валидол!» - написал он тогда.В воскресенье, после игры с Хорватией, Алексей Цыденов вновь оставил пост, посвящённый футболистам.«Молодцы ребята! Мы вами гордимся!!!» - написал глава.