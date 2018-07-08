Глава Бурятии встретился с губернаторами Иркутской области и Забайкальского края

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Встреча прошла в Иркутске



7 июля в рамках фестиваля «Алтаргана-2018» прошла рабочая встреча главы Бурятии Алексея Цыденова, губернатора Иркутской области Сергея Левченко и губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой.



Главы Иркутской области и Бурятии обсудили природоохранные мероприятия.



- Мы говорили об утверждении редакции закона N63, который позволяет обеспечить все требования к стокам, в том числе проверить действующие очистные сооружения и проектировать новые. Это позволит снизить до минимума сбросы в озеро Байкал, - рассказал об итогах встречи Алексей Цыденов.



С губернатором Забайкальского края Алексей Цыденов обсудил вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе поставки в Бурятию овечьей шерсти для переработки.



- Мы открыли текстильный кластер в промпарке в Улан-Удэ, и у нас повышенная потребность в тонкорунной шерсти, которая выше, чем мы можем собрать в республике. В итоге договорились о поставках шерсти из Забайкальского края, - сообщил глава республики.





По информации пресс-службы правительства Бурятии

