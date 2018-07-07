07 Июля

06 Июля

Популярное

Глава республики Коми посетил Бурятию с рабочим визитом

Глава республики Коми посетил Бурятию с рабочим визитом
Власть,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Руководители регионов обсудили варианты сотрудничества

6 июля в правительстве Бурятии прошла встреча главы республики Коми Сергея Гапликова и Алексея Цыденова. Глава Бурятии поприветствовал делегацию и подчеркнул важность данного визита для республики.

- Вы приехали с важной миссией - развитие экономических и культурных связей. Вопрос поставки продукции нашего вертолетного завода в Республику Коми важен, потому что мы выступаем за развитие завода и увеличение дальнейших поставок. Наш завод является флагманом холдинга «Вертолеты России», мы получили высокую оценку Минобороны России. На сегодня нами запущены несколько моделей вертолетов, не имеющих аналогов в мире, а также легкого многоцелевого самолета. Нам есть, что показать, рассказать и предложить. Поскольку Республика Коми по своим параметрам очень близка к Бурятии – большая территория, высокая разрозненность и природные условия, наша продукция будет вам полезна, - сказал Алексей Цыденов. 

Сергей Гапликов поблагодарил за прием. «Я искренне рад быть впервые в Республике Бурятия. Надеюсь, наша встреча заложит фундамент для развития добрососедских отношений между двумя республиками – Бурятией и Коми. У нас есть общие точки соприкосновения и хорошие перспективы взаимодействия по очень многим направлениям», - отметил Сергей Гапликов.

В ходе рабочей встречи главы регионов коснулись вопросов дальнейшего сотрудничества. Руководство Республики Коми заинтересовано в приобретении продукции Улан-Удэнского авиационного завода.
По словам Сергея Гапликова, большой авиапарк региона нуждается в серьезной модернизации и ремонта, требует восстановление летного состава. «Безусловно, нужна не просто модернизация, а новые единицы техники», - сказал Гапликов. 


Сергей Гапликов и Алексей Цыденов обсудили ряд задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в целях прорывного развития страны. В их числе – увеличение продолжительности и повышения качества жизни граждан. Чтобы добиться этого, необходима модернизация всей сферы здравоохранения от первичного звена до высокотехнологической помощи. И в этом плане Республике Коми интересен опыт уникального Центра восточной медицины в городе Улан-Удэ, в котором применяются высочайшие компьютерные технологии диагностики и восточные практики.

В ходе рабочей встречи главы регионов коснулись темы развития экологического и природного туризма, отметив уникальный культурный потенциал обеих республик. Байкальский биосферный заповедник сегодня является образцом экологического туризма. На территории Республики Коми также находится один из первых природных объектов России, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – «Девственные леса Коми». Столбы выветривания на плато Маньпупунер, как и озеро Байкал, являются одним из семи чудес России.

И Коми, и Бурятия, являясь национальными регионами, стали местом сохранения старообрядческой культуры. Глава Республики Коми пригласил представителей семейств старообрядцев Забайкалья встретиться с жителями Усть-Цильмы, которые на протяжении многих веков бережно хранят традиции и культуру своих предков, сообщает пресс-служба правительства республики.

После официальной встречи Сергей Гапликов и Алексей Цыденов возложили цветы к мемориалу Победы в Улан-Удэ, почтив память погибших жителей Бурятии на фронтах Великой Отечественной войны. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава республики Коми посетил Бурятию с рабочим визитом
Глава республики Коми посетил Бурятию с рабочим визитом
Власть, 07.07.2018
Руководители регионов обсудили варианты сотрудничества
Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав
Власть, 06.07.2018
Загранпаспорт теперь обойдётся не в 3,5, а в 5 тысяч рублей
ФТС выслушала проблемы бурятской таможни
Власть, 05.07.2018
Состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского с заместителем руководителя федеральной таможенной службы Сергеем Морозовым
В Бурятии обновляют здание бичурской детской поликлиники
Власть, 05.07.2018
В Бичурской центральной районной больнице начат капитальный ремонт детской поликлиники. На данный момент перекрыта кровля, вставляются евроокна. Завершается утепление фасада и обшивка
В Улан-Удэ проведут ремонт котельных для снижения вредных выбросов в атмосферу
Власть, 05.07.2018
Власти Бурятии планируют провести до 2020 года ремонт котельных и теплосетей для снижения вредных выбросов в атмосферу
Омбудсмен Бурятии не получала жалоб на смерть близких от побоев в полиции
Власть, 05.07.2018
Омбудсмен Бурятии не получал жалоб от граждан, чьи близкие скончались якобы от побоев полицейских
Глава Бурятии осмотрел проблемную дорогу
Глава Бурятии осмотрел проблемную дорогу
Власть, 05.07.2018
Это произошло во время поездки по Кижингинскому району
В Бурятии оштрафовали медлительную чиновницу
Власть, 05.07.2018
Администрация Тарбагатайского района Бурятии долго рассматривала обращение администратора сайта
Чиновники Читы признали справедливость упрёков Матвиенко
Власть, 04.07.2018
Мэрия Читы признала, что все замечания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, посетившей город накануне и отметившей неухоженность города, справедливы и сделаны по существу, сообщили РИА Новости в пресс-службе города
Глава Бурятии проверил строительство спортивного центра в Кижинге
Глава Бурятии проверил строительство спортивного центра в Кижинге
Власть, 04.07.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов проверил ход строительства универсального спортивного центра в Кижинге
Алексей Цыденов: Всегда буду рекламировать кижингинский сыр
Алексей Цыденов: Всегда буду рекламировать кижингинский сыр
Власть, 04.07.2018
Глава Бурятии призвал покупать «своё, родное»
Бурятия отчиталась минстрою России о реализации проекта «Комфортная среда»
Власть, 03.07.2018
Заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Сергей Рыбальченко и главный архитектор республики Долгор Митупова приняли участие в работе всероссийского селекторного совещания минстроя России
Матвиенко призвала женщин Забайкалья рожать
Власть, 03.07.2018
В Забайкальском крае сложилась сложная демографическая ситуация
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Власть, 03.07.2018
Сегодня, 3 июля, глава республики Алексей Цыденов находится в рабочей поездке по Кижингинскому району
Глава Бурятии рассказал хоринцам планы по ремонту дорог
Глава Бурятии рассказал хоринцам планы по ремонту дорог
Власть, 03.07.2018
В 2018 году на социально-экономическое развитие Хоринского района Бурятии будет направлено 52,25 млн. рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^