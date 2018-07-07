Глава республики Коми посетил Бурятию с рабочим визитом



Сергей Гапликов поблагодарил за прием. «Я искренне рад быть впервые в Республике Бурятия. Надеюсь, наша встреча заложит фундамент для развития добрососедских отношений между двумя республиками – Бурятией и Коми. У нас есть общие точки соприкосновения и хорошие перспективы взаимодействия по очень многим направлениям», - отметил Сергей Гапликов.



В ходе рабочей встречи главы регионов коснулись вопросов дальнейшего сотрудничества. Руководство Республики Коми заинтересовано в приобретении продукции Улан-Удэнского авиационного завода.

По словам Сергея Гапликова, большой авиапарк региона нуждается в серьезной модернизации и ремонта, требует восстановление летного состава. «Безусловно, нужна не просто модернизация, а новые единицы техники», - сказал Гапликов.







Сергей Гапликов и Алексей Цыденов обсудили ряд задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным в целях прорывного развития страны. В их числе – увеличение продолжительности и повышения качества жизни граждан. Чтобы добиться этого, необходима модернизация всей сферы здравоохранения от первичного звена до высокотехнологической помощи. И в этом плане Республике Коми интересен опыт уникального Центра восточной медицины в городе Улан-Удэ, в котором применяются высочайшие компьютерные технологии диагностики и восточные практики.



В ходе рабочей встречи главы регионов коснулись темы развития экологического и природного туризма, отметив уникальный культурный потенциал обеих республик. Байкальский биосферный заповедник сегодня является образцом экологического туризма. На территории Республики Коми также находится один из первых природных объектов России, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – «Девственные леса Коми». Столбы выветривания на плато Маньпупунер, как и озеро Байкал, являются одним из семи чудес России.



И Коми, и Бурятия, являясь национальными регионами, стали местом сохранения старообрядческой культуры. Глава Республики Коми пригласил представителей семейств старообрядцев Забайкалья встретиться с жителями Усть-Цильмы, которые на протяжении многих веков бережно хранят традиции и культуру своих предков, сообщает пресс-служба правительства республики.



После официальной встречи Сергей Гапликов и Алексей Цыденов возложили цветы к мемориалу Победы в Улан-Удэ, почтив память погибших жителей Бурятии на фронтах Великой Отечественной войны.

6 июля в правительстве Бурятии прошла встреча главы республики Коми Сергея Гапликова и Алексея Цыденова. Глава Бурятии поприветствовал делегацию и подчеркнул важность данного визита для республики.- Вы приехали с важной миссией - развитие экономических и культурных связей. Вопрос поставки продукции нашего вертолетного завода в Республику Коми важен, потому что мы выступаем за развитие завода и увеличение дальнейших поставок. Наш завод является флагманом холдинга «Вертолеты России», мы получили высокую оценку Минобороны России. На сегодня нами запущены несколько моделей вертолетов, не имеющих аналогов в мире, а также легкого многоцелевого самолета. Нам есть, что показать, рассказать и предложить. Поскольку Республика Коми по своим параметрам очень близка к Бурятии – большая территория, высокая разрозненность и природные условия, наша продукция будет вам полезна, - сказал Алексей Цыденов.