Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта и прав

Загранпаспорт теперь обойдётся не в 3,5, а в 5 тысяч рублей



Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом, сообщает РИА Новости.



В частности, за выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с 3,5 тысячи рублей до пяти тысяч, за выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.



За выдачу водительского удостоверения нового поколения размер пошлины увеличен с двух тысяч до трех тысяч рублей. За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.



Увеличение размеров государственной пошлины связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов нового поколения, содержащих электронный носитель информации.





