В Бичурской центральной районной больнице начат капитальный ремонт детской поликлиники. На данный момент перекрыта кровля, вставляются евроокна. Завершается утепление фасада и обшивка
Средства на долгожданный ремонт детской поликлиники - 15 млн. рублей - выделили из республиканского бюджета. На новое оборудование будет выделено 3740 тыс.руб. из федерального бюджета. Работы идут в срок.
В настоящее время детская поликлиника обслуживает 6081 ребенка, сообщает пресс-служба минздрава РБ.
В Бурятии обновляют здание бичурской детской поликлиники
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