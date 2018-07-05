Омбудсмен Бурятии не получал жалоб от граждан, чьи близкие скончались якобы от побоев полицейских
Об этом ТАСС сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Улан-Удэ несколько человек были незаконно задержаны сотрудниками полиции, после чего задержанные скончались в отделе полиции якобы в результате побоев, а их семьи добиваются объективного расследования. Накануне официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в регион направлена комиссия Главного управления собственной безопасности МВД для проверки информации о возможной причастности сотрудников полиции к должностным преступлениям.
- Жалоб от тех граждан [о которых говорится в СМИ] не поступало. Единственное, было обращение от родственников подростка - оно поступало на стадии расследования уголовного дела [возбужденного по факту гибели молодого человека], мы по нему работали. Повторных жалоб по этому делу не было, - сказала Жамбалова.
Омбудсмен Бурятии не получала жалоб на смерть близких от побоев в полиции
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