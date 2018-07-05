Глава Бурятии осмотрел проблемную дорогу

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Это произошло во время поездки по Кижингинскому району



Рабочая поездка главы Бурятии Алексея Цыденова и правительственной делегации в Кижингинский район началась с посещения детского сада в Могсохоне. На реконструкцию из республиканского и местного бюджета было выделено 21,2 млн рублей, также 1,5 млн рублей на мебель и оборудование, которое поступит в июле. В августе отремонтированный детсад примет 68 детей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Далее глава осмотрел спортивные объекты, строящиеся методом народной стройки, борцовскую юрту в Хоринске и спортивный зал в Чесане. Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть возможность финансирования объектов из республиканского бюджета для завершения строительства.



Также глава Бурятии проинспектировал ряд проблемных объектов. Участок местной дороги Кижинга-Хуртай из-за неудовлетворительного состояния в зимнее время становится малопроходимым. На строительство 12 километров данной дороги необходимо 140 млн рублей.



- Проектно-сметную документацию район должен скорректировать, после этого сможем заявить в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий», - сказал Алексей Цыденов.

