В Бурятии оштрафовали медлительную чиновницу

Администрация Бичурского района Бурятии долго рассматривала обращение администратора сайта



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Тарбагатайского района долго рассматривала обращения граждан. Администратор сайта «Союз лесопромышленников» обратился с заявлением 9 января, а ответ получил лишь 26 февраля. Таким образом был нарушен закон, который предусматривает рассмотрение обращений в течении 30-ти дней.



- По постановлению прокуратуры мировым судьёй судебного участка Тарбагатайского района должностное лицо администрации муниципального района привлечено к административной ответственности за нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Её оштрафовали на пять тысяч рублей. Постановление не обжаловалось, вступило в законную силу.

