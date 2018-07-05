В Бурятии оштрафовали медлительную чиновницу

Администрация Бичурского района Бурятии долго рассматривала обращение администратора сайта
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Тарбагатайского района долго рассматривала обращения граждан. Администратор сайта «Союз лесопромышленников» обратился с заявлением 9 января, а ответ получил лишь 26 февраля. Таким образом был нарушен закон, который предусматривает рассмотрение обращений в течении 30-ти дней.
- По постановлению прокуратуры мировым судьёй судебного участка Тарбагатайского района должностное лицо администрации муниципального района привлечено к административной ответственности за нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Её оштрафовали на пять тысяч рублей. Постановление не обжаловалось, вступило в законную силу.
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