Чиновники Читы признали справедливость упрёков Матвиенко

Мэрия Читы признала, что все замечания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, посетившей город накануне и отметившей неухоженность города, справедливы и сделаны по существу, сообщили РИА Новости в пресс-службе города



В рамках рабочей поездки в Забайкальский край состоялась встреча Матвиенко с мэром и сити-менеджером регионального центра — Читы. Матвиенко заявила, что Чита находится в безобразном состоянии: плохие дороги, по которым невозможно ходить, заросшие бурьяном газоны, «фонтан-уродище», «раздолбанная» площадь.



- Все замечания Валентины Матвиенко справедливы, сделаны по существу. Работая на посту губернатора и председателя правительства Санкт-Петербурга в течение 8 лет, Валентина Ивановна приобрела богатейший опыт в сфере муниципальной власти, поэтому ее рекомендации очень ценны для нас. На Читу она посмотрела свежим взглядом, сразу же выделив основные проблемы, — сказали в пресс-службе.



По данным мэрии, над исправлением сложившейся ситуации чиновники уже работают, сообщает РИА Новости.

