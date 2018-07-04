Глава Бурятии призвал покупать «своё, родное»
Глава Бурятии Алексей Цыденов совершил рабочую поездку в Кижингинский район. На встрече с фермерами района Алексей Цыденов отметил темпы развития местного агропромышленного комплекса и уникальный для республики пример открытия машинно-тракторной станции. Здесь используется новая сельскохозяйственная техника для обработки земли, посев и уборки зерновых и кормовых культур. Покупка агротехники стала возможной благодаря займу из фонда по поддержке сельского хозяйства администрации района в размере около 36 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Данный комплекс позволил уже сейчас освоить более 600 гектар земли. Проект является положительным примером, когда совместные усилия районной власти и местного бизнеса при поддержке правительства позволяют создать новые условия для развития сельского хозяйства, которых ранее не было. И хотелось бы, чтобы другие районы переняли этот положительный опыт, - сказал Алексей Цыденов.
Также глава Бурятии предложил увеличить закупочную стоимость молока у фермеров и активнее продвигать местную сельхозпродукцию:
- Всем буду рекламировать кижингинский сыр, - пообещал Алексей Цыденов. – Пожалуйста, покупайте, наше, своё, родное
Алексей Цыденов: Всегда буду рекламировать кижингинский сыр
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