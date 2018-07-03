В Забайкальском крае сложилась сложная демографическая ситуация
Глава Совфеда Валентина Матвиенко 3 июля в ходе визита в Читу обратила внимание на эту проблему и порекомендовала «всем рожать, сообщил портал Заб.ру со встречи спикера с властями края.
- Количество родившихся в 2017 году меньше, чем годом ранее. Нужно разобраться в ситуации, проанализировать, почему так происходит. Нужно рожать, рожайте все, - сказала Матвиенко.
Как ранее сообщал Заб.ру, в январе-мае 2018 года, в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 303 человека. За аналогичный период прошлого года число родившихся превышало число умерших на 342 человека.
Матвиенко призвала женщин Забайкалья рожать
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