Матвиенко призвала женщин Забайкалья рожать

В Забайкальском крае сложилась сложная демографическая ситуация



Глава Совфеда Валентина Матвиенко 3 июля в ходе визита в Читу обратила внимание на эту проблему и порекомендовала «всем рожать, сообщил портал Заб.ру со встречи спикера с властями края.



- Количество родившихся в 2017 году меньше, чем годом ранее. Нужно разобраться в ситуации, проанализировать, почему так происходит. Нужно рожать, рожайте все, - сказала Матвиенко.



Как ранее сообщал Заб.ру, в январе-мае 2018 года, в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 303 человека. За аналогичный период прошлого года число родившихся превышало число умерших на 342 человека.

