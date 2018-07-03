Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июля

02 Июля

Популярное

Глава Бурятии работает в Кижингинском районе

Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Сегодня, 3 июля, глава республики Алексей Цыденов находится в рабочей поездке по Кижингинскому району

Во время пребывания в районе Алексей Цыденов проверит ход работ строящихся инфраструктурных объектов - возведение мостового перехода через реку Кодун, реконструкцию автомобильной дороги Кижинга-Чесан-Загустай-Хуртэй. Он также побывает на строительстве спортивного зала Ульзытуйской средней общеобразовательной школы и встретится с активистами местных ТОСов.

Также в программе рабочей поездки - посещение сельскохозяйственного производственно-сбытового кооператива «Пищевик Агро», социальных объектов - Могсохонского детского сада «Наран» после его реконструкции, осмотр аварийного состояния Кижингинского лицея имени В.С. Мункина, встреча с сельхозпроизводителями и общественностью района.

Алексея Цыденова в поездке сопровождают руководители профильных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

глава Бурятии Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
Власть, 03.07.2018
Сегодня, 3 июля, глава республики Алексей Цыденов находится в рабочей поездке по Кижингинскому району
Глава Бурятии рассказал хоринцам планы по ремонту дорог
Глава Бурятии рассказал хоринцам планы по ремонту дорог
Власть, 03.07.2018
В 2018 году на социально-экономическое развитие Хоринского района Бурятии будет направлено 52,25 млн. рублей
Матвиенко возмутилась состоянием площади в Чите
Власть, 03.07.2018
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась состоянием Театральной площади во время посещения Забайкальского краевого драматического театра в Чите
Генпрокуратура займётся проблемами Байкала (видео)
Генпрокуратура займётся проблемами Байкала (видео)
Власть, 03.07.2018
Спустя год после поручения Владимира Путина по острову Ольхон изменений не произошло, а видео экологов шокирует
В Улан-Удэ подростков пригласил «Правовой автопоезд»
Власть, 02.07.2018
Сегодня, 2 июля, в детском оздоровительном лагере «Огонёк» прошла городская профилактическая акция «Правовой автопоезд», организованная комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.Улан-Удэ
Порт Турка в Бурятии включен в перечень внутренних водных путей РФ
Власть, 02.07.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что «это даёт возможность гарантированно поддерживать судоходную обстановку в порту за счет федерального бюджета»
Алексей Цыденов подписал соглашение с фондом «Озеро Байкал»
Власть, 02.07.2018
Правительство Бурятии обязуется информировать население о состоянии окружающей среды
«Единая Россия» утвердила кандидатов в Хурал Бурятии (список)
«Единая Россия» утвердила кандидатов в Хурал Бурятии (список)
Власть, 02.07.2018
Возглавляют список глава Бурятии, Леонид Белых, Инна Ивахинова, Владимир Павлов и Александр Варфоломеев. «Байкал-Daily» представляет полный список
Руководитель в Бурятии отремонтировал свою машину за счёт учреждения
Власть, 02.07.2018
Также мужчине инкриминировался ещё один эпизод злоупотребления полномочиями  
Чиновница в Бурятии незаконно получала выплаты
Чиновница в Бурятии незаконно получала выплаты
Власть, 02.07.2018
Почти 100 тысяч рублей отсудил у неё Центр по установлению и выплате пенсии
Глава Бурятии работает в Хоринском районе
Глава Бурятии работает в Хоринском районе
Власть, 02.07.2018
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов посещает предприятия, хозяйства и объекты социальной сферы Хоринского района
В Бурятии грузовикам запретят выезд на федеральные трассы в жару
Власть, 01.07.2018
Упрдор «Южный Байкал» информирует об ограничении движения тяжеловесного транспорта на федеральных автодорогах с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов
Алексей Цыденов пришёл на Сурхарбан в бурятском костюме
Алексей Цыденов пришёл на Сурхарбан в бурятском костюме
Власть, 30.06.2018
Пользователи Сети уже оценили национальный костюм главы Бурятии
Глава Бурятии: Мы хотим, чтобы наши сёла были самыми красивыми в мире
Глава Бурятии: Мы хотим, чтобы наши сёла были самыми красивыми в мире
Власть, 29.06.2018
В Бурятии приняли президента ассоциации «Самые красивые деревни России»
В сёлах Тункинского района Бурятии нарушили нормы Налогового кодекса
Власть, 29.06.2018
Сроки заявлений на налоговый вычет шли вразрез с федеральным законодательством  

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^