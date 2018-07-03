Сегодня, 3 июля, глава республики Алексей Цыденов находится в рабочей поездке по Кижингинскому району
Во время пребывания в районе Алексей Цыденов проверит ход работ строящихся инфраструктурных объектов - возведение мостового перехода через реку Кодун, реконструкцию автомобильной дороги Кижинга-Чесан-Загустай-Хуртэй. Он также побывает на строительстве спортивного зала Ульзытуйской средней общеобразовательной школы и встретится с активистами местных ТОСов.
Также в программе рабочей поездки - посещение сельскохозяйственного производственно-сбытового кооператива «Пищевик Агро», социальных объектов - Могсохонского детского сада «Наран» после его реконструкции, осмотр аварийного состояния Кижингинского лицея имени В.С. Мункина, встреча с сельхозпроизводителями и общественностью района.
Алексея Цыденова в поездке сопровождают руководители профильных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Глава Бурятии работает в Кижингинском районе
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