Глава Бурятии рассказал хоринцам планы по ремонту дорог

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

В 2018 году на социально-экономическое развитие Хоринского района Бурятии будет направлено 52,25 млн. рублей



Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов во время посещения Хоринского района. Также на формирование комфортной городской среды в 2018 году выделяется 1,42 млн. рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Больше всего вопросов хоринцы задавали главе об инфраструктуре. Алексей Цыденов сообщил, что на строительство дороги Тэгда – Тохорюкта выделено 160,4 млн. рублей, из них 94,4 млн.руб - в 2018 году. Также на ремонт пешеходных тротуаров улиц и перекрестков в селе Хоринск выделено 2,4 млн. рублей.



Алексей Цыденов рассказал о реализации в республике федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», благодаря которому уже в 2019 году три поселка в Хоринском районе получат доступ к высокоскоростному интернету и качественной мобильной связи. Это Зун-Хурай, Алан и Майла. Ещё два села будут подключены к интернету через пилотный проект по тропосферной связи.



