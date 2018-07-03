В 2018 году на социально-экономическое развитие Хоринского района Бурятии будет направлено 52,25 млн. рублей
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов во время посещения Хоринского района. Также на формирование комфортной городской среды в 2018 году выделяется 1,42 млн. рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Больше всего вопросов хоринцы задавали главе об инфраструктуре. Алексей Цыденов сообщил, что на строительство дороги Тэгда – Тохорюкта выделено 160,4 млн. рублей, из них 94,4 млн.руб - в 2018 году. Также на ремонт пешеходных тротуаров улиц и перекрестков в селе Хоринск выделено 2,4 млн. рублей.
Алексей Цыденов рассказал о реализации в республике федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», благодаря которому уже в 2019 году три поселка в Хоринском районе получат доступ к высокоскоростному интернету и качественной мобильной связи. Это Зун-Хурай, Алан и Майла. Ещё два села будут подключены к интернету через пилотный проект по тропосферной связи.
Глава Бурятии рассказал хоринцам планы по ремонту дорог
Власть, Фото:
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