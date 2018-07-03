Матвиенко возмутилась состоянием площади в Чите

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась состоянием Театральной площади во время посещения Забайкальского краевого драматического театра в Чите



Об этом заявил директор театра Юрий Пояркин, передаёт «Чита.Ру».



- Она сказала, что недопустимо, чтобы в городе была такая площадь. Отметила, что, как надо не любить свой город, чтобы запустить так площадь. Этот вопрос будет обсуждаться с мэром. Она сказала, что перед театром должна быть красивая площадь, где бы люди отдыхали. Очень критично оценила сегодняшнее её состояние, — сообщил Пояркин.



Директор театра отметил, что в целом встреча прошла в позитивном ключе. Матвиенко расспросила о работе театра, о составе труппы. Председатель Совфеда пообещала поддержать проект реконструкции и капитального ремонта театра, уточняет «Чита.Ру».

