Генпрокуратура займётся проблемами Байкала (видео)

























Кроме того, как выяснил «Зелёный Фронт», на острове нет очистных сооружений, канализационные воды вывозятся в район полигона возле села Сахюрта, находящегося в Ольхонском районе Иркутской области.



На территории национального парка в районе села Еланцы на площади 2 гектаров образовалась несанкционированная свалка с отходами 3-5 класса опасности, на которой свалены мёртвые животные.



- Парк «Еланцы». Свалка твёрдых бытовых отходов, трупы животных, отходы первого, третьего класса, - продолжает мужчина, демонстрируя ужасающие кадры с трупами собак, канализационными отходами 3-4 класса опасности. Кроме того, как выяснил «Зелёный Фронт», на острове нет очистных сооружений, канализационные воды вывозятся в район полигона возле села Сахюрта, находящегося в Ольхонском районе Иркутской области.На территории национального парка в районе села Еланцы на площади 2 гектаров образовалась несанкционированная свалка с отходами 3-5 класса опасности, на которой свалены мёртвые животные.- Парк «Еланцы». Свалка твёрдых бытовых отходов, трупы животных, отходы первого, третьего класса, - продолжает мужчина, демонстрируя ужасающие кадры с трупами собак, канализационными отходами 3-4 класса опасности.







Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Владимир Путин по итогам «прямой линии», куда дозвонился житель Ольхона, поручил построить дорогу. По словам Путина, «дорога должна быть сделана», и это «вопрос только цены». «Или мы заплатим эту цену за счёт Байкала и вы тут дальше будете разрабатывать карьер, или мы заплатим из бюджета просто немножко больше денег, и завезёте туда больше гравия, вот и всё. Посчитайте, сколько это стоит», —сказал тогда президент. Последняя информация о дороге была о том, что она



Председатель МОО «Зелёный Фронт» Сергей Виноградов констатирует:



«Дороги как не было, так и нет. А на территории национального парка, который входит в объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал», размещена свалка с разлагающимися животными. Мы надеемся, что Генеральная прокуратура, получив наши материалы, примет исчерпывающие меры для наведения порядка на заповедной территории», заключают в «Зелёном Фронте».

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Владимир Путин по итогам «прямой линии», куда дозвонился житель Ольхона, поручил построить дорогу. По словам Путина, «дорога должна быть сделана», и это «вопрос только цены». «Или мы заплатим эту цену за счёт Байкала и вы тут дальше будете разрабатывать карьер, или мы заплатим из бюджета просто немножко больше денег, и завезёте туда больше гравия, вот и всё. Посчитайте, сколько это стоит», —сказал тогда президент. Последняя информация о дороге была о том, что она находится в стадии проектирования Председатель МОО «Зелёный Фронт» Сергей Виноградов констатирует:«Дороги как не было, так и нет. А на территории национального парка, который входит в объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал», размещена свалка с разлагающимися животными. Мы надеемся, что Генеральная прокуратура, получив наши материалы, примет исчерпывающие меры для наведения порядка на заповедной территории», заключают в «Зелёном Фронте». - Остров Ольхон. Основная дорога вся разбитая, и плюс у нас ещё какие-то непонятные дороги, которые съезжают вбок. Почвенный слой снят, - говорит общественник на видео с Ольхона, показывая песчаные дороги и мчащиеся в клубах пыли автомобили.

28 июня председатель МОО «Зелёный Фронт» Сергей Виноградов посетил Прибайкальский национальный парк и остров Ольхон. По итогам выезда на Ольхон «Зелёный Фронт» обратился в Генеральную прокуратуру России. Экологи обеспокоены вопросом состояния законности в сфере обращения с отходами производства и потребления на Байкале.Проверка выявила ряд природоохранных нарушений. Как выяснилось, на острове Ольхон из-за плохого состояния дорожного полотна, на протяжении 35 км передвигаться можно только с минимальной скоростью и постоянно в пыли, из-за чего часть машин движется вдоль дороги. «Также, в нарушение положения о ФГУ «Прибайкальский национальный парк», проложены и эксплуатируются другие грунтовые дороги, что приводит к повреждению растительного и почвенного покрова», - говорится в сообщении МОО «Зелёный Фронт».