Порт Турка в Бурятии включен в перечень внутренних водных путей РФ

Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что «это даёт возможность гарантированно поддерживать судоходную обстановку в порту за счет федерального бюджета»
Порт Турка на Байкале, расположенный на территории Особой экономической зоны «Байкальская гавань», включен в перечень внутренних водных путей РФ, сообщили ТАСС в правительстве Бурятии.
- Распоряжением правительства России порт Турка включен в перечень внутренних водных путей РФ, - сообщили в правительстве.
Как пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов, «это дает возможность гарантированно поддерживать судоходную обстановку в порту за счет федерального бюджета».
- Это важно, поскольку порт, подходы, каналы, причальные стенки у нас заносило песком. Теперь за счет того, что включились в федеральный перечень внутренних водных путей, содержать нас будет Росморречфлот, - отметил Цыденов.
По его словам, уже проведены дноуглубительные работы на подходе к порту Турка, начат капитальный ремонт земснаряда стоимостью около 200 млн рублей: судно технического флота, предназначенное для дноуглубительных работ, будет работать в портах Байкала.
- Кроме того, разработан проект и начато строительство танкера эколога-бункеровщика, предназначенного для эксплуатации на Байкал. Его стоимость 625 млн рублей, - добавили в правительстве. Пока в акватории озера работает лишь одно экосудно, принимающее с судов отходы, оно приписано к порту в Листвянке в Иркутской области.
Порт Турка в Бурятии включают в себя пять причалов для маломерных судов: три из них пассажирского типа и два - для грузовых судов, также есть специальные пирсы для яхт-клуба, слипы для подъема трейлеров, смотровые площадки и маяк. До настоящего времени порт на территории «Байкальской гавани» практически не использовался из-за отсутствия водной инфраструктуры на всем побережье Байкала на территории Бурятии и, как следствие, из-за незначительного объема пассажирских перевозок. 4 июля состоится открытие первого регулярного пассажирского рейса Турка - остров Ольхон (бухта Загли), рейс будет осуществляться на теплоходе «Святой Лука» Восточно-Сибирского речного пароходства.
Порт Турка в Бурятии включен в перечень внутренних водных путей РФ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Правительство Бурятии обязуется информировать население о состоянии окружающей среды
Возглавляют список глава Бурятии, Леонид Белых, Инна Ивахинова, Владимир Павлов и Александр Варфоломеев. «Байкал-Daily» представляет полный список
Также мужчине инкриминировался ещё один эпизод злоупотребления полномочиями
Почти 100 тысяч рублей отсудил у неё Центр по установлению и выплате пенсии
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов посещает предприятия, хозяйства и объекты социальной сферы Хоринского района
Власть, 01.07.2018
Упрдор «Южный Байкал» информирует об ограничении движения тяжеловесного транспорта на федеральных автодорогах с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов
Власть, 30.06.2018
Пользователи Сети уже оценили национальный костюм главы Бурятии
В Бурятии приняли президента ассоциации «Самые красивые деревни России»
Сроки заявлений на налоговый вычет шли вразрез с федеральным законодательством
Глава Бурятии эмоционально рассказал о встрече с Дмитрием Медведевым
Все регулирующие его деятельность законы и положения признали утратившими силу
Премьер-министр Дмитрий Медведев принял Алексея Цыденова в подмосковных Горках
Народный Хурал пятого созыва проводит свою последнюю сессию
Алексей Цыденов высказал мнение о стратегии пространственного развития России
27 июня в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград