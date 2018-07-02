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Порт Турка в Бурятии включен в перечень внутренних водных путей РФ

Власть, 
Глава Бурятии Алексей Цыденов пояснил, что «это даёт возможность гарантированно поддерживать судоходную обстановку в порту за счет федерального бюджета»

Порт Турка на Байкале, расположенный на территории Особой экономической зоны «Байкальская гавань», включен в перечень внутренних водных путей РФ, сообщили ТАСС в правительстве Бурятии.

- Распоряжением правительства России порт Турка включен в перечень внутренних водных путей РФ, - сообщили в правительстве.

Как пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов, «это дает возможность гарантированно поддерживать судоходную обстановку в порту за счет федерального бюджета».

- Это важно, поскольку порт, подходы, каналы, причальные стенки у нас заносило песком. Теперь за счет того, что включились в федеральный перечень внутренних водных путей, содержать нас будет Росморречфлот, - отметил Цыденов.

По его словам, уже проведены дноуглубительные работы на подходе к порту Турка, начат капитальный ремонт земснаряда стоимостью около 200 млн рублей: судно технического флота, предназначенное для дноуглубительных работ, будет работать в портах Байкала.

- Кроме того, разработан проект и начато строительство танкера эколога-бункеровщика, предназначенного для эксплуатации на Байкал. Его стоимость 625 млн рублей, - добавили в правительстве. Пока в акватории озера работает лишь одно экосудно, принимающее с судов отходы, оно приписано к порту в Листвянке в Иркутской области.

Порт Турка в Бурятии включают в себя пять причалов для маломерных судов: три из них пассажирского типа и два - для грузовых судов, также есть специальные пирсы для яхт-клуба, слипы для подъема трейлеров, смотровые площадки и маяк. До настоящего времени порт на территории «Байкальской гавани» практически не использовался из-за отсутствия водной инфраструктуры на всем побережье Байкала на территории Бурятии и, как следствие, из-за незначительного объема пассажирских перевозок. 4 июля состоится открытие первого регулярного пассажирского рейса Турка - остров Ольхон (бухта Загли), рейс будет осуществляться на теплоходе «Святой Лука» Восточно-Сибирского речного пароходства.
правительство республики
 
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