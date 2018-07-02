02 Июля

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В Улан-Удэ подростков пригласил «Правовой автопоезд»

Власть, 
Сегодня, 2 июля, в детском оздоровительном лагере «Огонёк» прошла городская профилактическая акция «Правовой автопоезд», организованная комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.Улан-Удэ

Около 70 подростков приняли участие в мероприятии. В рамках акции специалист комиссии провела правовую интеллектуальную игру с несовершеннолетними «Подросток и Закон». В ходе игры несовершеннолетние отвечали на вопросы, касающиеся формирования навыков безопасного поведения в обществе, а также закрепили правовые знания, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
администрация Улан-Удэ
 
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