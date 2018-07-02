Также мужчине инкриминировался ещё один эпизод злоупотребления полномочиями
Гусиноозёрский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела бывшего руководителя одного из учреждений Бурятии.
В июле 2015 года мужчина занимал указанную должность. Он подписал указ о материальной помощи двум людям, которые даже не являлись работниками учреждения.
Кроме того, в том же месяце он отремонтировал личную машину за счёт средств учреждения, перечисленных на ремонт служебного автомобиля.
В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину, раскаялся, дал изобличающие себя показания. Потерпевшие выразили согласие на прекращение уголовного дела, поскольку причинённый ущерб возмещён.
Старший следователь Гусиноозёрского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.
Суд пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства. Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Руководитель в Бурятии отремонтировал свою машину за счёт учреждения
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