Чиновница в Бурятии незаконно получала выплаты

Почти 100 тысяч рублей отсудил у неё Центр по установлению и выплате пенсии



Центр по установлению и выплате пенсии Бурятии взыскал с жительницы республики излишне выплаченные компенсационные выплаты.



Женщине с ноября 2014 года была установлена выплата по уходу за дочерью-инвалидом. Она была предупреждена об обязанности известить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплат.



2 октября прошлого года был выявлен факт выполнения женщиной оплачиваемой работы. Оказалось, женщина работала ведущим специалистом в отделе культуры и туризма администрации Иволгинского района с 1 мая 2016 года по 31 июня прошлого года. За это время ей излишне выплатили из бюджета 99 тысяч рублей.



В адрес женщины направлялось письмо о размере переплаты с предложением возместить ущерб, которое оставлено без удовлетворения.



Иволгинский районный суд Бурятии удовлетворил иск центра, взыскав сумму излишне выплаченных выплат и судебные расходы - 3170 рублей.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленный законом срок, сообщает пресс-служба суда.

