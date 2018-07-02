Почти 100 тысяч рублей отсудил у неё Центр по установлению и выплате пенсии
Центр по установлению и выплате пенсии Бурятии взыскал с жительницы республики излишне выплаченные компенсационные выплаты.
Женщине с ноября 2014 года была установлена выплата по уходу за дочерью-инвалидом. Она была предупреждена об обязанности известить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплат.
2 октября прошлого года был выявлен факт выполнения женщиной оплачиваемой работы. Оказалось, женщина работала ведущим специалистом в отделе культуры и туризма администрации Иволгинского района с 1 мая 2016 года по 31 июня прошлого года. За это время ей излишне выплатили из бюджета 99 тысяч рублей.
В адрес женщины направлялось письмо о размере переплаты с предложением возместить ущерб, которое оставлено без удовлетворения.
Иволгинский районный суд Бурятии удовлетворил иск центра, взыскав сумму излишне выплаченных выплат и судебные расходы - 3170 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в установленный законом срок, сообщает пресс-служба суда.
Чиновница в Бурятии незаконно получала выплаты
Власть, Фото:
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