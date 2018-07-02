Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов посещает предприятия, хозяйства и объекты социальной сферы Хоринского района
Алексей Цыденов ознакомится с работой крестьянско-фермерского хозяйства Виктора Жигмитова, Хоринской центральной районной больницы, детского сада «Тополек» и др. Также глава даст старт строительству солнечной электростанции на 15 МВт, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В улусе Баян-Гол он осмотрит строительство культурно-спортивного комплекса, который ведется методом народной стройки. В обновлённом здании за счёт увеличения площади будут размещены спортивный зал, кабинеты для кружков, библиотека и зрительный зал на 90 посадочных мест.
В Детско-юношеском центре Алексей Цыденов откроет отделение робототехники, авиа-, 3D-моделирования.
Глава посетит Анинский дацан, осмотрит футбольное поле Хоринской детско-юношеской спортивной школы. В этом году ДЮСШ была обеспечена искусственным футбольным полем на условиях софинансирования по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта РФ».
Планируется встреча с жителями, активом Хоринского района, а также ряд встреч с активистами ТОСов, медицинскими работниками, со спортивной общественностью и волонтёрами.
Глава Бурятии работает в Хоринском районе
Власть, Фото:
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