Глава Бурятии работает в Хоринском районе

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ, архив

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов посещает предприятия, хозяйства и объекты социальной сферы Хоринского района



Алексей Цыденов ознакомится с работой крестьянско-фермерского хозяйства Виктора Жигмитова, Хоринской центральной районной больницы, детского сада «Тополек» и др. Также глава даст старт строительству солнечной электростанции на 15 МВт, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В улусе Баян-Гол он осмотрит строительство культурно-спортивного комплекса, который ведется методом народной стройки. В обновлённом здании за счёт увеличения площади будут размещены спортивный зал, кабинеты для кружков, библиотека и зрительный зал на 90 посадочных мест.



В Детско-юношеском центре Алексей Цыденов откроет отделение робототехники, авиа-, 3D-моделирования.



Глава посетит Анинский дацан, осмотрит футбольное поле Хоринской детско-юношеской спортивной школы. В этом году ДЮСШ была обеспечена искусственным футбольным полем на условиях софинансирования по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта РФ».



Планируется встреча с жителями, активом Хоринского района, а также ряд встреч с активистами ТОСов, медицинскими работниками, со спортивной общественностью и волонтёрами.



