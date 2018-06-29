Сроки заявлений на налоговый вычет шли вразрез с федеральным законодательством
Прокуратура Тункинского района выявила нормативные правовые акты, не отвечающие требованиям Налогового кодекса России. Кодекс дополнен пунктом, по которому налоговая база уменьшается на один земельный участок по выбору налогоплательщика. Уведомление о выбранном объекте, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется до 1 ноября года, с которого применяется вычет.
- Вразрез с указанной нормой положениями о земельном налоге муниципальных образований сельских поселений «Кыренское», «Далахай», «Харбяты» и «Хужиры» предусматривалось, что соответствующие уведомления предоставляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По протестам прокурора района муниципальные нормативные правовые акты приведены в соответствие с налоговым законодательством.
В сёлах Тункинского района Бурятии нарушили нормы Налогового кодекса
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