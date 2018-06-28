Все регулирующие его деятельность законы и положения признали утратившими силу
Народный Хурал Бурятии принял сегодня законопроект, согласно которому утратят силу 16 законов и положений законов республики и вносятся поправки ещё в 14 нормативных актов. Все нововведения связаны с упразднением Конституционного суда Бурятии. Отмененные нормы и документы регулировали его деятельность.
Как сообщал «Байкал-Daily», законопроект об упразднении Конституционного суда депутаты одобрили в апреле этого года.
Деятельность суда была заморожена с 1 января 2014 года, а вопросы права он не решал с начала 2012 года после выхода в отставку председателя. Из-за неполного состава суд потерял право на рассмотрение дел, а его сотрудникам реально стало нечем заняться. При этом на содержание судебного органа республиканский бюджет тратил ежегодно более 12 миллионов рублей.
После упразднения вопросы, которыми должен заниматься Конституционный суд, передали в другие суды.
При этом ежемесячные пожизненные выплаты бывшим судьям оставили. Экс-председатель Конституционного суда будет получать сумму, равную должностному окладу председателя судьи Верховного суда Бурятии, а бывшие судьи - должностной оклад судей Верховного суда. Законом также гарантирована индексация этих ежемесячных пожизненных выплат из бюджета Бурятии.
В Бурятии окончательно упразднили Конституционный суд
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все регулирующие его деятельность законы и положения признали утратившими силу
Премьер-министр Дмитрий Медведев принял Алексея Цыденова в подмосковных Горках
Народный Хурал пятого созыва проводит свою последнюю сессию
Алексей Цыденов высказал мнение о стратегии пространственного развития России
27 июня в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград
На высшем уровне продолжается обсуждение экспериментов с почтовыми дронами, первый из которых разбился в Бурятии. Крайне резко высказалась председатель Совета Федерации
Сам Александр Попов заявил пикетчику, что может и «наказать по-мужски»
Время продажи алкоголя в Забайкальском крае, в случае принятия законопроекта в двух чтениях на ближайшей сессии Законодательного собрания региона, увеличится с 8.00 до 23.00 уже с июля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 июня депутат Юрий Кон
С 20 по 21 сентября в Иркутске пройдет второй Байкальский международный экологический водный форум, организатором которого выступает правительство Иркутской области
В правительстве Бурятии сегодня обсудили ситуацию в сфере адресного хозяйства на территории республики и вопросы ведения государственного адресного реестра. Муниципальным образованиям рекомендовано привести всю документацию в соответствии с федеральным законодательством до конца года
Оно состоится 28 июня
Сергей Меняйло оказался в числе полпредов, которые сохранили свои посты
Расценки на предвыборную агитацию на выборах в Народный Хурал республики Бурятия в ИА «Байкал-Daily»
Власть, 26.06.2018
Стоимость размещения предвыборной агитации на выборах в Народный Хурал Республики Бурятия в ИА «Байкал-Daily»
Власть, 26.06.2018
Женщина «не обеспечила объективное, всестороннее рассмотрение обращения»
Власть, 25.06.2018
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проверит обоснованность принятия региональными властями решений о нетушении лесных пожаров в отдаленных территориях, сообщил в понедельник ТАСС прокурор Сергей Зенков