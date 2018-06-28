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В Бурятии окончательно упразднили Конституционный суд

В Бурятии окончательно упразднили Конституционный суд
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Все регулирующие его деятельность законы и положения признали утратившими силу

Народный Хурал Бурятии принял сегодня законопроект, согласно которому утратят силу 16 законов и положений законов республики и вносятся поправки ещё в 14 нормативных актов. Все нововведения связаны с упразднением Конституционного суда Бурятии. Отмененные нормы и документы регулировали его деятельность.

Как сообщал «Байкал-Daily», законопроект об упразднении Конституционного суда депутаты одобрили в апреле этого года.

Деятельность суда была заморожена с 1 января 2014 года, а вопросы права он не решал с начала 2012 года после выхода в отставку председателя. Из-за неполного состава суд потерял право на рассмотрение дел, а его сотрудникам реально стало нечем заняться. При этом на содержание судебного органа республиканский бюджет тратил ежегодно более 12 миллионов рублей.

После упразднения вопросы, которыми должен заниматься Конституционный суд, передали в другие суды.

При этом ежемесячные пожизненные выплаты бывшим судьям оставили. Экс-председатель Конституционного суда будет получать сумму, равную должностному окладу председателя судьи Верховного суда Бурятии, а бывшие судьи - должностной оклад судей Верховного суда. Законом также гарантирована индексация этих ежемесячных пожизненных выплат из бюджета Бурятии.

конституционный суд
 
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