Депутаты и правительство Бурятии обменялись наградами напоследок

Народный Хурал пятого созыва проводит свою последнюю сессию
С утра проходит 30-я сессия Народного Хурала, которая станет последней для бурятского парламента пятого созыва. 9 сентября состоятся очередные выборы, и Хурал должен обновиться.
- Я надеюсь, что и в новом созыве мы будет так работать вместе и также конструктивно, заряженные одной задачей, Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что мы с вами не прощаемся. И даже если кто-то из вас в новом созыве будет уже в другом статусе, я уверен, что ваша работа будет направлена на развитие благосостояние нашей республики. Спасибо вам! – поблагодарил присутствующих глава Бурятии Алексей Цыденов.
Перед сессией депутаты и правительство республики обменялись напоследок медалями и почётными грамотами.
Медаль «Трудовая доблесть» вручили Леониду Белых, управляющему директору АО «У-УАЗ».
Медалями «За заслуги перед Республикой Бурятия» наградили Цырен-Даши Доржиева, председателя Народного Хурала; Владимира Павлова, заместителя председателя Хурала; Вячеслава Ирильдеева, заместителю председателя Хурала; а также депутатов Бориса Ботоева, Александра Попова, Виктора Малышенко, Баира Гармаева, Светлану Будаеву, Андреяна Зыбынова.
Почётными грамотами правительства наградили депутатов Игоря Марковца; Цыренжапа Батуева, Анатолия Кушнарёва, Александра Стопичева и Бориса Базарова.
В свою очередь, Хурал наградил представителей правительства Бурятии почётными грамотами. Они достались зампреду Игорю Шутенкову; министру сельского хозяйства Даба-Жалсану Чирипову; депутату Игорю Зубареву, председателю счётной палаты Евгении Пегасовой, начальнику управления Министерства юстиции России по Бурятии Маргарите Барнаковой.
Памятный подарок получил и Иннокентий Егоров, ныне депутат, ранее занимавший пост первого зампреда правительства Бурятии – полномочного представителя главы в Народном Хурале (2013- 2017 гг).
В повестке сессии 33 вопроса. В рамках «правительственного часа» будет заслушана информация правительства о праздновании 95-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед началом сессии на крыльце Народного Хурала состоялся одиночный пикет против депутата, бывшего ректора БГСХА Александра Попова.
Депутаты и правительство Бурятии обменялись наградами напоследок
Власть, Фото:
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