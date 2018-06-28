Депутаты и правительство Бурятии обменялись наградами напоследок

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В Забайкалье увеличат время продажи алкоголя Власть, Время продажи алкоголя в Забайкальском крае, в случае принятия законопроекта в двух чтениях на ближайшей сессии Законодательного собрания региона, увеличится с 8.00 до 23.00 уже с июля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 июня депутат Юрий Кон

Открыт приём заявок на конкурсы Байкальского экологического водного форума Власть, С 20 по 21 сентября в Иркутске пройдет второй Байкальский международный экологический водный форум, организатором которого выступает правительство Иркутской области

В Бурятии власти проведут инвентаризацию адресов Власть, В правительстве Бурятии сегодня обсудили ситуацию в сфере адресного хозяйства на территории республики и вопросы ведения государственного адресного реестра. Муниципальным образованиям рекомендовано привести всю документацию в соответствии с федеральным законодательством до конца года